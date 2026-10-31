Quyết liệt đấu tranh với tội phạm mua bán người

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người được lực lượng công an trong tỉnh triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn mới, phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Theo nhận định của cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng mua bán người rất tinh vi, xảo quyệt, có xu hướng hoạt động liên tỉnh, liên kết với các đối tượng ở nhiều địa phương trong nước và người nước ngoài để hình thành các đường dây phạm tội khép kín. Mua bán người diễn ra ngay trong nội địa núp bóng dưới “vỏ bọc” trá hình là các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm (kinh doanh trò chơi, băng đĩa, nhà nghỉ, quán bar, karaoke, mát-xa...). Tội phạm mua bán người thường tìm đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, lợi dụng mối quan hệ họ hàng, quen biết hoặc các trang mạng xã hội zalo, facebook... để kết bạn, tạo dựng lòng tin, quan hệ tình cảm với “con mồi” và lừa bán ra nước ngoài, nhất là phụ nữ, trẻ em gái hoàn cảnh khó khăn, trình độ văn hóa thấp, một số do ham chơi, đua đòi, thiếu sự quản lý của gia đình. Hầu hết các nạn nhân sau khi bị mua bán đã bị cưỡng bức, bóc lột sức lao động hoặc bị lạm dụng tình dục, khó có cơ hội trở về với gia đình.

Để ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người, lực lượng công an trong tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người. Đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, triển khai các kế hoạch, phương án nhằm phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý, kiềm chế hoạt động tội phạm mua bán người và giải cứu nạn nhân bị mua bán. Lực lượng tăng cường cán bộ, chiến sĩ bám nắm địa bàn; phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, bằng nhiều hình thức kết hợp với vận động người dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Mặt khác, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn cho nạn nhân thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo...

Trước những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người, Công an phường Hạc Thành đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an phường Hạc Thành cho biết: “Với phương châm “tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công”, lực lượng công an phường đã đẩy mạnh thực hiện các buổi tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp và cảnh báo qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tờ rơi, áp phích; duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội và tội phạm ở cơ sở. Ngoài ra, Công an phường thường xuyên kiểm tra cư trú, nắm chắc biến động nhân khẩu, chú ý những trường hợp đi làm ăn xa hoặc trở về từ nước ngoài; rà soát, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ như nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, cơ sở massage, điểm môi giới việc làm, môi giới hôn nhân - những nơi có nguy cơ bị lợi dụng để hoạt động mua bán người; hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện nghiêm việc thông báo lưu trú qua VNeID hoặc Cổng dịch vụ công, quản lý khách lưu trú đúng quy định; cho chủ cơ sở lưu trú ký cam kết không chứa chấp, tiếp tay cho các hoạt động liên quan đến mua bán người”.

Nhờ nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn và di biến động của các đối tượng nghi vấn, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh được kiểm soát hiệu quả. Trong đó, hàng chục vụ án mua bán người đã được lực lượng công an đấu tranh làm rõ trong thời gian gần đây. Điển hình, ngày 6/10/2026, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”. Trước đó, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thế Cảnh, tại tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 2 nữ nhân viên L.T.S. (SN 2011, trú tỉnh Nghệ An) và H.T.T.T. (SN 2009, trú tỉnh Tuyên Quang), trong đó L.T.S. chưa đủ 16 tuổi. Các nữ nhân viên có dấu hiệu bị chủ cơ sở và một số người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc.

Ðể đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người đạt hiệu quả, bên cạnh sự quyết liệt của lực lượng công an rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Các lực lượng và từng địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa các hình thức và chất lượng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của Nhân dân, nhất là tại địa bàn vùng sâu, biên giới. Đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm của người dân; xây dựng các mô hình, đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng. Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi của các đối tượng. Không tin tưởng vào những lời dụ dỗ về công việc nhàn hạ nhưng có thu nhập cao ở nước ngoài. Khi có nhu cầu xuất cảnh, cần đi bằng còn đường chính ngạch để được bảo hộ hợp pháp cũng như đảm bảo quyền lợi bên nước ngoài.

Bài và ảnh: Quốc Hương