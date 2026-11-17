Khởi tố 2 đối tượng tạo dựng, phát tán video bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố Phan Tấn Thành, đồng thời điều tra Phan Hiếu Thịnh vì đăng lại video bịa đặt, xuyên tạc trên Facebook và TikTok.

Phan Tấn Thành, chủ tài khoản Facebook “Thành Lê Lai.” (Ảnh: TTXVN)

Trưa 17/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Tấn Thành (sinh năm 1977, thường trú tại phường Bến Thành) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục làm rõ hành vi đăng tải, phát tán các video liên quan của Phan Hiếu Thịnh (sinh năm 2002, cư trú tại xã Nhà Bè), người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini.”

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các video đăng tải trên tài khoản Facebook “Thành Lê Lai” có nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Phan Tấn Thành là người tạo lập và sử dụng tài khoản này.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai nhận đã tự quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Những nội dung trong các video do Thành tự tưởng tượng, bịa đặt, không có thật.

Mục đích của việc đăng tải là tạo sự chú ý, thu hút người xem, phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thành về tội danh nêu trên.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Phan Hiếu Thịnh là người quản lý, sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini,” tên định danh @haohanminivietnam.

Theo kết quả xác minh, tài khoản này đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành; đồng thời có các video sử dụng lời lẽ thách thức, đe dọa, bịa đặt, sai sự thật.

Phan Hiếu Thịnh, người quản lý tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini.” (Ảnh: TTXVN)

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai khoảng tháng 9/2026 đã theo dõi tài khoản Facebook “Thành Lê Lai Q1,” tải các video về điện thoại rồi sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” đăng tải lại, kèm theo các tiêu đề liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, các video thu hút hàng chục nghìn lượt xem, cá biệt có video đạt hơn 150.000 lượt xem.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định, hành vi của Phan Hiếu Thịnh có dấu hiệu của tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông,” quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng để xử lý hành vi của Thịnh theo quy định pháp luật.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn tạo dựng nội dung bịa đặt, xuyên tạc rồi đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút sự chú ý, tăng lượt tương tác và phục vụ lợi ích cá nhân.

Đáng chú ý, việc đăng lại các video có nội dung sai sự thật trên một nền tảng khác góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, lan truyền thông tin đến nhiều người dùng.

Theo cơ quan chức năng, việc lấy danh nghĩa kể chuyện, nêu quan điểm cá nhân hay sản xuất nội dung trên mạng xã hội không thể được sử dụng để biện minh cho hành vi cố ý tạo dựng, phát tán thông tin bịa đặt, xâm phạm uy tín của tổ chức, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Người trực tiếp đăng tải cũng như người tiếp tục phát tán nội dung vi phạm đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo quy định pháp luật.