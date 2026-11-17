Chủ động ngăn ngừa thanh, thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Một va chạm nhỏ, một câu nói thiếu kiềm chế cũng có thể khiến nhiều thanh thiếu niên rủ nhau mang hung khí đi đánh nhau. Đáng lo hơn, có trường hợp không hề mâu thuẫn từ trước nhưng vẫn chủ động tìm người để gây sự, quay lại hình ảnh và đưa lên mạng xã hội. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, những hành vi bột phát này rất dễ dẫn đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT).

Lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.

Không để mâu thuẫn nhỏ thành vụ việc lớn

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ thanh, thiếu niên mang theo nhiều loại hung khí như dao, kiếm, dao phóng lợn tự chế, ná, bình xịt hơi cay... hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Điển hình, rạng sáng 6/9, trong quá trình tuần tra tại phường Hạc Thành và phường Hàm Rồng, lực lượng cảnh sát cơ động phát hiện 2 nhóm thanh, thiếu niên đi trên nhiều xe máy, mang theo dao phóng lợn tự chế, dao mèo, ná sử dụng đạn cao su, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia... Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 10 đối tượng liên quan. Chỉ từ những mâu thuẫn trên mạng hoặc va chạm nhỏ trong đời sống, các nhóm thanh, thiếu niên có thể rủ nhau mang hung khí và tìm đến địa điểm đã hẹn để giải quyết. Nếu không được phát hiện kịp thời, những cuộc tụ tập này rất dễ chuyển thành các cuộc “hỗn chiến”, gây mất ANTT và để lại hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, không phải vụ việc nào cũng xuất phát từ mâu thuẫn cụ thể, nhiều trường hợp mang theo hung khí và chủ động tìm người gây sự với tâm lý muốn thể hiện bản thân hoặc bị tác động bởi những nội dung bạo lực trên mạng xã hội.

Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn đang tiềm ẩn nhiều phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến ANTT và an toàn của người dân. Lực lượng cảnh sát cơ động đang tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn, khung giờ có nguy cơ phát sinh vụ việc; chú ý các nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy, tụ tập đông người, có biểu hiện bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chủ động kiểm tra, ngăn chặn và phối hợp với công an địa bàn xác minh, xử lý”.

Quản lý chặt nhóm thanh, thiếu niên có nguy cơ

Cùng với tuần tra, kiểm soát, việc quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên ngay tại địa bàn là giải pháp quan trọng để ngăn ngừa vi phạm từ sớm. Do đó, công an cấp xã đang tập trung rà soát, phân loại những trường hợp thanh, thiếu niên hư, thường xuyên tụ tập, có biểu hiện lệch chuẩn để có biện pháp quản lý phù hợp.

Tại phường Nguyệt Viên, Công an phường thường xuyên rà soát, nắm tình hình thanh, thiếu niên trên địa bàn, nhất là những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Cùng với quản lý, lực lượng công an phối hợp gia đình, nhà trường, tổ dân phố và các đoàn thể tìm hiểu hoàn cảnh, các mối quan hệ, thời gian sinh hoạt của từng trường hợp để kịp thời nhắc nhở, giáo dục. Trung tá Lê Đình Chung, Phó trưởng Công an phường Nguyệt Viên, cho biết: "Nguyên nhân chủ yếu khiến một bộ phận thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trước hết xuất phát từ nhận thức còn hạn chế, tâm lý đua đòi, thích thể hiện bản thân và sự tác động từ bạn bè; bên cạnh đó là sự giáo dục, quản lý của gia đình chưa thực sự sát sao. Quan trọng nhất vẫn là ý thức của các cháu và trách nhiệm của gia đình. Đối với lứa tuổi thanh, thiếu niên, chúng tôi luôn quán triệt phương châm phòng ngừa là chính, cố gắng quản lý, giáo dục để tránh xảy ra vi phạm, không ảnh hưởng đến tương lai các cháu”.

Ngăn ngừa thanh, thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn không chỉ là ngăn một cuộc đánh nhau cụ thể. Quan trọng hơn là phát hiện sớm những biểu hiện có thể dẫn đến vi phạm để có biện pháp can thiệp, xử lý. Và để thực hiện được điều này, cần phải có sự phối hợp từ nhiều phía: công an chủ động nắm địa bàn, nhận diện nhóm có nguy cơ và kịp thời can thiệp; gia đình cần quan tâm đến các mối quan hệ, sinh hoạt của con em; nhà trường và các tổ chức đoàn thể phối hợp giáo dục, định hướng cách ứng xử, nhất là khi thanh, thiếu niên có biểu hiện bị tác động bởi những nội dung tiêu cực trên mạng xã hội. Làm tốt công tác này sẽ vừa góp phần giữ vững ANTT, vừa giúp thanh, thiếu niên tránh những hậu quả có thể ảnh hưởng lâu dài đến tương lai.

Bài và ảnh: Lê Quỳnh