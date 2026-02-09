Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Quốc hội Nhật Bản thông báo triệu tập kỳ họp đặc biệt

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Sau khi có kết quả chính thức của cuộc bầu cử Hạ viện, Quốc hội Nhật Bản sẽ triệu tập một kỳ họp đặc biệt, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng này. Kỳ họp được tổ chức để bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hạ viện, bầu chọn Thủ tướng mới, đồng thời tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội thường niên, vốn bị gián đoạn do Hạ viện bị giải tán ngày 23/1.

Quốc hội Nhật Bản thông báo triệu tập kỳ họp đặc biệt

Sau khi có kết quả chính thức của cuộc bầu cử Hạ viện, Quốc hội Nhật Bản sẽ triệu tập một kỳ họp đặc biệt, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng này. Kỳ họp được tổ chức để bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hạ viện, bầu chọn Thủ tướng mới, đồng thời tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội thường niên, vốn bị gián đoạn do Hạ viện bị giải tán ngày 23/1.

Quốc hội Nhật Bản thông báo triệu tập kỳ họp đặc biệt

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Điều 70 của Hiến pháp Nhật Bản quy định rằng khi Quốc hội được triệu tập lần đầu tiên sau bầu cử Hạ viện, nội các đương nhiệm phải đồng loạt từ chức, mở đường cho việc bầu Thủ tướng và thành lập nội các mới.

Khác với kỳ họp Quốc hội thường niên, bắt đầu từ tháng 1 hằng năm hoặc kỳ họp bất thường do nội các quyết định triệu tập, kỳ họp lần này được Luật Quốc hội gọi là “kỳ họp đặc biệt.” Căn cứ Điều 54 của Hiến pháp, Quốc hội phải triệu tập kỳ họp đặc biệt trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiến hành bỏ phiếu bầu Hạ viện.

Tại phiên họp toàn thể Hạ viện khóa mới, các nghị sỹ sẽ tiến hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch, sau đó chỉ định các thành viên của các ủy ban thường trực. Việc bầu chọn Thủ tướng tại cả Hạ viện và Thượng viện được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ứng cử viên do các đảng đề xuất nếu giành được trên 50% số phiếu sẽ được chỉ định làm Thủ tướng.

Trường hợp không có ứng cử viên nào đạt đa số quá bán, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu vòng hai giữa 2 người có số phiếu cao nhất. Nếu kết quả bỏ phiếu giữa hai viện khác nhau, quyết định của Hạ viện sẽ được ưu tiên.

Thời gian diễn ra kỳ họp đặc biệt do Quốc hội quyết định nên không được quy định cụ thể trong luật. Điều này khác với kỳ họp Quốc hội thường niên, vốn được pháp luật quy định kéo dài 150 ngày. Trên thực tế, do thường kết thúc ngay sau khi bầu Thủ tướng và thành lập nội các mới, kỳ họp đặc biệt thường có thời gian ngắn.

Tuy nhiên, kỳ họp đặc biệt năm 1990, được tổ chức sau cuộc bầu cử Hạ viện, diễn ra vào tháng 2 cùng năm, đã kéo dài tới 120 ngày - tương đương kỳ họp Quốc hội thường niên, do yêu cầu khẩn trương thảo luận dự toán ngân sách cho năm tài khóa tiếp theo. Theo quy định, thời gian của kỳ họp đặc biệt có thể được gia hạn tối đa 2 lần.

Với số ghế áp đảo mà liên minh cầm quyền, gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) giành được tại cuộc bầu cử Hạ viện lần này, bà Sanae Takaichi được dự báo sẽ không khó để được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt sắp tới.

Theo tiết lộ của bà Takaichi trên một chương trình truyền hình tối 8/2, nội các mới sẽ “không có thay đổi nào đáng kể” so với nội các hiện tại, vốn mới được thành lập từ tháng 10 năm ngoái./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Đặc biệt #Nhật Bản #Triệu tập #Thủ tướng #Chủ tịch #Kỳ họp quốc hội #Bầu cử #Chương trình #Thông báo #Quy định

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đẩy mạnh ưu tiên sản xuất nội khối, bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của EU

Đẩy mạnh ưu tiên sản xuất nội khối, bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của EU

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố, bà ủng hộ việc ưu tiên các công ty châu Âu trước đối thủ nước ngoài trong các lĩnh vực chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của Liên minh...
Cầu Gordie Howe - điểm nóng mới trong quan hệ Mỹ và Canada

Cầu Gordie Howe - điểm nóng mới trong quan hệ Mỹ và Canada

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố có thể ngăn chặn việc khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe, công trình hạ tầng lớn nối tỉnh Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ, làm gia tăng thêm một điểm nóng mới trong quan hệ song phương vốn đang...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh