Quốc hội Mỹ chỉ còn gần 1 tháng để ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ

Quốc hội Mỹ nhóm họp trở lại vào ngày 2/9 và chỉ còn chưa đầy một tháng để thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo ngân sách cho các cơ quan liên bang và ngăn chặn nguy cơ chính phủ phải đóng cửa một phần - điều mà cơ quan lập pháp này đã nhiều lần gặp khó khăn trong những năm gần đây.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Những chia rẽ chính trị sâu sắc ngày càng căng thẳng trong năm đầu tiên nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump.

Đảng Dân chủ tức giận trước việc Chính phủ quyết định không chi tiêu một số khoản vốn đã được thông qua theo các thỏa thuận lưỡng đảng trước đó, cùng với việc Hạ viện thông qua dự luật cắt giảm thuế hồi tháng 7/2025 mà các chuyên gia độc lập cảnh báo có thể khiến hơn 10 triệu người Mỹ có thu nhập thấp mất bảo hiểm y tế.

Quốc hội cần thống nhất về khoảng 1.800 tỷ USD chi tiêu tùy ý trong ngân sách liên bang 7.000 tỷ USD. Kể từ năm 1981, Mỹ đã trải qua 14 lần Chính phủ đóng cửa một phần, phần lớn chỉ kéo dài một hoặc hai ngày. Lần gần nhất diễn ra suốt 34 ngày từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Hiện nay, đảng Cộng hòa nắm 219 ghế so với 212 ghế của Dân chủ tại Hạ viện, và chiếm ưu thế 53-47 tại Thượng viện. Tuy nhiên, để thông qua hầu hết dự luật cần tối thiểu 60 phiếu, đồng nghĩa đảng Cộng hòa phải có thêm sự ủng hộ của ít nhất bảy thượng nghị sỹ đảng Dân chủ.

Hồi tháng 7/2025, trước khi phe Cộng hòa thông qua đề xuất của ông Trump về việc cắt giảm 9 tỷ USD viện trợ nước ngoài và tài trợ cho truyền thông công, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cảnh báo không nên kỳ vọng phe Dân chủ sẽ “hành xử như bình thường” trong quá trình phân bổ ngân sách, bởi chính quyền đã cắt giảm các khoản vốn mà Quốc hội từng phê duyệt.

Chiến lược của đảng Dân chủ lần này chưa được định hình rõ ràng, nhưng các lãnh đạo đảng đã đề nghị gặp phía Cộng hòa để bàn về hạn chót ngân sách. Một số nghị sỹ muốn có cam kết rằng phe Cộng hòa sẽ không đơn phương cắt giảm chi tiêu nếu chính quyền đưa thêm đề xuất.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, nợ liên bang hiện ở mức 37.250 tỷ USD. Con số này tiếp tục tăng dưới thời cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ, khi Quốc hội liên tục cho phép chính phủ chi tiêu nhiều hơn số tiền thu vào./.

