Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Quốc hội làm việc về Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Trong phiên làm việc buổi sáng 4/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội làm việc về Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử

Trong phiên làm việc buổi sáng 4/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu. Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội làm việc về Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử

Công việc của các cán bộ, chiến sĩ an ninh mạng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 4/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc của Kỳ họp thứ hai, (Quốc hội khóa XVI) liên quan đến dự án Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu.

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo chương trình dự kiến, kỳ họp lần này có 57 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, Quốc hội xem xét, thông qua 39 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 4 dự án luật và quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Đặc biệt, về lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua rất nhiều dự án luật quan trọng như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi).../.

Theo Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-lam-viec-ve-luat-an-ninh-du-lieu-luat-dinh-danh-va-xac-thuc-dien-tu-post1145953.vnp

Từ khóa:

#Quốc hội khóa XVI #Làm việc #An ninh #Dự án luật #Đại biểu quốc hội #Bộ công an #Giải trình #Quốc hội thảo luận #Bộ trưởng #Xử lý vi phạm hành chính

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chủ động nắm tình hình, giữ vững ổn định từ cơ sở

Chủ động nắm tình hình, giữ vững ổn định từ cơ sở

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 10/2026, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị thành viên đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường nắm bắt tình hình...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường làm việc với nhà đầu tư Ấn Độ về dự án Bio-Methanol từ nguyên liệu tre

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường làm việc với nhà đầu tư Ấn Độ về dự án Bio-Methanol từ nguyên liệu tre

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 3/11, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã làm việc với đoàn công tác các nhà đầu tư Ấn Độ về nghiên cứu đầu tư Dự án Khu liên hợp sản xuất Bio-Methanol từ nguyên liệu...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh