Quản lý xe bốn bánh gắn động cơ

Nhằm quản lý hoạt động của xe bốn bánh gắn động cơ, ngành giao thông và các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, công khai phạm vi hoạt động đến tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, hướng tới xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn cho loại hình vận tải đặc thù này.

Hoạt động xe bốn bánh gắn động cơ chở khách du lịch trên địa bàn phường Sầm Sơn ngày càng đi vào nền nếp.

Trên địa bàn phường Sầm Sơn hiện có 5 đơn vị kinh doanh dịch vụ xe bốn bánh gắn động cơ với tổng số 474 phương tiện đang hoạt động vận chuyển khách du lịch, chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại trong khu vực nội địa và dọc các tuyến đường ven biển. Đây là loại hình phương tiện nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch. Tuy nhiên, với sự phát triển của loại hình vận tải này, yêu cầu về bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị và quản lý Nhà nước càng đặt ra cấp thiết hơn. Vì vậy, phường Sầm Sơn đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về lộ trình, thời gian hoạt động và các điều kiện kinh doanh đối với xe bốn bánh có gắn động cơ, nhằm bảo đảm các cá nhân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc. Đồng thời, tổ chức cắm biển hạn chế tốc độ biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/h trên một số tuyến đường đông khách du lịch.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Huệ, lái xe bốn bánh gắn động cơ phục vụ khách du lịch tại phường Sầm Sơn: "Hầu hết phương tiện tại đây đều tuân thủ đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, gắn biển số và có giấy phép lái xe phù hợp. Bên cạnh các điều kiện bắt buộc, phường cũng khuyến khích chủ phương tiện trang bị thêm thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình. Điều này không chỉ hỗ trợ cho lực lượng chức năng trong việc theo dõi, xử lý vi phạm mà còn nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự yên tâm cho du khách”.

Không chỉ riêng phường Sầm Sơn, tại một số địa phương khác trong tỉnh có các khu du lịch, như: xã Hoằng Tiến, xã Cẩm Tú... hoạt động xe điện, xe bốn bánh gắn động cơ cũng phát triển. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 718 phương tiện loại này. Trong số đó, phần lớn được đưa vào các doanh nghiệp để tổ chức quản lý theo quy định pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, đồng thời tránh tình trạng hoạt động tự phát gây mất trật tự giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, ngày 17/6/2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/2025/UBND quy định cụ thể phạm vi hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; quy định tuyến đường, khung thời gian được phép hoạt động đối với từng loại hình vận chuyển hành khách và hàng hóa. Quyết định này cũng giao trách nhiệm cho các địa phương trong việc rà soát hạ tầng giao thông, đánh giá khả năng đáp ứng của từng tuyến đường để xác định số lượng phương tiện phù hợp được phép hoạt động, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc, xung đột giao thông tại các khu vực đông khách.

Theo Phòng Quản lý vận tải - Sở Xây dựng, sau khi triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường có hoạt động kinh doanh xe bốn bánh gắn động cơ đã tiến hành đánh giá thực trạng và đưa ra phương án cụ thể về tổ chức giao thông. Trên cơ sở đó, số lượng phương tiện được phép lưu thông trên từng tuyến đường được xác định công khai, minh bạch. Các địa phương đã niêm yết công khai và thông báo rộng rãi đến doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải và người dân. Song song với công tác tuyên truyền và công khai thông tin, các lực lượng chức năng tại địa phương cũng tích cực tuần tra, kiểm soát để bảo đảm các phương tiện hoạt động đúng quy định. Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung tuân thủ lộ trình được cấp phép, thời gian hoạt động, điều kiện kỹ thuật của phương tiện, giấy phép lái xe của người điều khiển và việc lắp đặt các thiết bị giám sát theo khuyến cáo. Những trường hợp cố tình vi phạm, hoạt động sai tuyến, hoạt động ngoài thời gian quy định hoặc chở quá số người cho phép sẽ bị các lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền và lực lượng chức năng, trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý lái xe, bảo đảm phương tiện luôn duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, tổ chức đào tạo kỹ năng phục vụ hành khách và phổ biến các quy định pháp luật liên quan. Đặc biệt, doanh nghiệp phải thực hiện đúng tuyến đường và thời gian hoạt động đã được phê duyệt trong phương án tổ chức giao thông. Điều này giúp hạn chế tình trạng phương tiện dồn ứ tại một số tuyến, gây mất an ninh trật tự, đồng thời bảo đảm sự công bằng giữa các đơn vị hoạt động trong cùng lĩnh vực. Phát huy hiệu quả của các biện pháp đã triển khai, các địa phương có hoạt động xe bốn bánh gắn động cơ trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho chủ phương tiện và người điều khiển; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và địa phương, hoạt động vận tải bằng xe bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, văn minh và chuyên nghiệp.

Bài và ảnh: Hải Đăng