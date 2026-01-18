Quân đội Syria mở rộng chiến dịch quân sự tại miền Bắc, Mỹ kêu gọi kiềm chế

Ngày 17/1, quân đội Syria tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào các khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở miền Bắc nước này, bất chấp lời kêu gọi từ Mỹ yêu cầu Damascus dừng các hoạt động tiến công tại khu vực.

Các tay súng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tập trung triển khai sau nhiều ngày giao tranh ở khu vực phía đông Aleppo, tại thị trấn Tabqa, Syria, ngày 17/1/2026. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông nhà nước Syria, quân đội chính phủ đã giành quyền kiểm soát thành phố Tabqa ở phía Bắc, cùng con đập liền kề và đập Freedom – trước đây mang tên đập Baath – nằm ở phía Tây thành phố Raqqa. Tuy nhiên, giới chức người Kurd tại Syria chưa xác nhận việc mất quyền kiểm soát các vị trí chiến lược này, trong khi chưa rõ giao tranh tại khu vực đã chấm dứt hoàn toàn hay chưa.

Trong nhiều ngày qua, quân đội Syria đã tập trung lực lượng quanh một cụm làng nằm ở bờ Tây sông Euphrates, đồng thời kêu gọi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn dắt rút quân sang bờ Đông con sông. Hai bên đã xảy ra các cuộc đụng độ tại nhiều chốt chiến lược cũng như các mỏ dầu dọc theo tuyến Euphrates.

Tướng Brad Coope, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố bằng văn bản đăng trên mạng xã hội X, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Tướng Brad Cooper, kêu gọi quân đội Syria “chấm dứt mọi hành động tấn công” tại khu vực nằm giữa thành phố Aleppo và thị trấn Tabqa, cách đó khoảng 160 km về phía Đông.

Cũng trong ngày 17/1, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ra thông báo cho biết lực lượng này đã tiến hành một cuộc không kích tại Syria và tiêu diệt Bilal Hasan al-Jasim - một “thủ lĩnh khủng bố kỳ cựu”. Theo CENTCOM, đối tượng này là kẻ chủ mưu các cuộc tấn công và có mối liên quan trực tiếp tới các tay súng thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng – thủ phạm thực hiện vụ tấn công đẫm máu ngày 13/12.

Trung sĩ William Nathaniel Howard, 29 tuổi, quê tại Marshalltown, bang Iowa, và Trung sĩ Edgar Brian Torres-Tovar, 25 tuổi, quê tại Des Moines, bang Iowa, nằm trong số ba công dân Mỹ thiệt mạng trong một vụ tấn công do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công hồi tháng 12 tại thành phố Palmyra đã khiến 2 binh sĩ Mỹ và 1 phiên dịch viên dân sự thiệt mạng. Ngay sau vụ tấn công khiến các binh sĩ Mỹ tử vong, Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ giáng “đòn trừng phạt nặng nề” vào những nhóm phiến quân đứng sau vụ việc.

Vân Bình

Nguồn: Reuters