Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ lần đầu

Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các phường, xã của tỉnh đã triển khai các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu cho người dân. Những thửa đất có “danh phận” không chỉ tháo gỡ nút thắt trong quản lý đất đai, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân, còn là “chìa khóa” để khơi thông nguồn lực từ đất đai ở mỗi địa phương.

Tổ công tác liên ngành thực hiện quy trình rà soát hồ sơ địa chính, giấy tờ pháp lý liên quan đến đất đai của người dân trên địa bàn xã Triệu Sơn.

Sau khi sáp nhập, xã Triệu Sơn đối mặt với bài toán cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Dù trước đó, trên địa bàn xã có 15.596 GCNQSDĐ đã được cấp, tuy nhiên qua rà soát thực tế, địa phương vẫn còn 716 thửa đất chưa có “danh phận” pháp lý. Để đẩy nhanh tiến độ đăng ký cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người dân, một đợt cao điểm kéo dài 85 ngày (từ 22/9 đến 15/12/2025) đã được chính quyền xã kích hoạt với quyết tâm cao độ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chủ tịch UBND xã, tổ công tác liên ngành đã được thành lập, thực hiện quy trình khép kín về rà soát hồ sơ địa chính, giấy tờ pháp lý liên quan đến đất đai, nhằm tối ưu hóa thời gian cho người dân.

Cụ thể, giai đoạn “Tổng lực rà soát” diễn ra từ ngày 22/9 đến 6/10/2025, các thôn đồng loạt ra quân, gõ cửa từng nhà để phổ biến chính sách theo Luật Đất đai 2024. Đồng thời, tổ chức thu thập hồ sơ, giấy tờ liên quan, hướng dẫn người dân kê khai theo quy định. Trên cơ sở đó, lập danh sách các trường hợp chưa được cấp GCNQSDĐ lần đầu, xác định diện tích đất ở của từng hộ dân và báo cáo về Phòng Kinh tế. Giai đoạn “Phân loại và xác minh” kéo dài từ ngày 7/10 đến 5/12/2025, Phòng Kinh tế tiến hành rà soát hồ sơ địa chính, giấy tờ pháp lý liên quan và phân loại hồ sơ thành 2 nhóm, gồm: Nhóm hồ sơ đủ điều kiện cấp lần đầu; nhóm hồ sơ phải xác định lại diện tích đất đối với các hộ đã được cấp “sổ đỏ”. Đáng nói hơn, tổ công tác liên ngành chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan, chia thành 2 nhóm tiến hành kiểm tra hiện trạng, xác minh nguồn gốc đất... đảm bảo tính chính xác ngay từ khâu đầu vào. Từ kết quả kiểm tra, tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ cấp GCNQSDĐ theo đúng quy định. Giai đoạn “Về đích”, từ ngày 6/12 đến 15/12/2025, Phòng Kinh tế lập danh sách hộ gia đình, cá nhân cần đo đạc, chuyển Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Triệu Sơn phối hợp thực hiện. Những hồ sơ đủ điều kiện được hướng dẫn nộp đăng ký tại trung tâm phục vụ hành chính công xã để nhận kết quả.

Với phương châm “lập hồ sơ một lần, làm đến đâu chắc đến đó”, sau hơn 3 tháng thực hiện đợt cao điểm, xã Triệu Sơn đã hoàn thiện các thủ tục hành chính, cấp được 189 GCNQSDĐ lần đầu cho người dân, nâng tổng số GCNQSDĐ cấp lần đầu trên địa bàn lên 15.785/16.213, đạt 97,36%. Kết quả cấp GCNQSDĐ của xã không chỉ là một đợt cao điểm hành chính đơn thuần, mà còn là minh chứng cho tư duy quản lý hiện đại “chủ động - minh bạch - sát dân”, góp phần ổn định pháp lý về đất đai và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Còn xã miền núi Ngọc Liên xác định, việc cấp GCNQSDĐ lần đầu là “chìa khóa” để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Bởi vậy, ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã giải quyết những hồ sơ đất đai tồn đọng. Tính từ ngày 1/7 đến cuối năm 2025, xã đã tiếp nhận 130 hồ sơ đăng ký cấp GCNQSDĐ lần đầu. Dù chính quyền xã đã quyết liệt xử lý 53 hồ sơ và trao 9 GCNQSDĐ cho người dân, song tỷ lệ này vẫn còn thấp. Điều đó cũng phản ánh một thực tế, số hồ sơ còn lại đa phần là những “ca khó” kéo dài nhiều năm. Đó là những trường hợp vướng mắc về nguồn gốc đất phức tạp, hồ sơ thiếu minh chứng pháp lý hoặc không đủ điều kiện cấp theo quy định hiện hành. Đây chính là “điểm nghẽn” đòi hỏi những giải pháp đặc thù và sự kiên trì của chính quyền địa phương.

Để không lỗi hẹn với dân, xã Ngọc Liên đã thiết lập lộ trình xử lý hồ sơ khoa học và minh bạch, trọng tâm là đẩy mạnh dân vận chính sách, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý về đất đai, từ đó chủ động phối hợp kê khai. Cùng với việc khai thác tối đa kho tài liệu địa chính qua các thời kỳ để tìm cơ sở pháp lý nhanh nhất cho người dân, giảm bớt thủ tục xác minh thủ công, xã tổ chức lập hồ sơ cuốn chiếu theo từng thôn, khu dân cư. Đồng thời, hồ sơ được phân tách khoa học theo nguồn gốc, thời điểm SDĐ và nghĩa vụ tài chính. Cách làm này giúp cán bộ chuyên môn xử lý dứt điểm từng nhóm hồ sơ tương đồng trong thời gian ngắn nhất. Việc nỗ lực hoàn thiện hồ sơ địa chính tại Ngọc Liên không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân, mà còn là nền tảng để địa phương thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai và thúc đẩy đầu tư.

Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai ra đời đã tạo nên một cuộc “cách mạng” về thẩm quyền đất đai tại Thanh Hóa. Từ ngày 1/7/2025, quyền ký cấp GCNQSDĐ lần đầu chính thức được trao cho chủ tịch UBND cấp xã, qua đó rút ngắn tối đa khoảng cách giữa cơ quan quản lý và người dân. Nhận diện việc cấp GCNQSDĐ là nút thắt cần tháo gỡ, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương chủ động thiết lập lộ trình giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc về đất đai. Các cấp, các ngành đã vào cuộc bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo. Không còn giới hạn trong giờ hành chính, chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” và chiến dịch cao điểm “30 ngày đêm giải quyết hồ sơ” đã trở thành cách làm đột phá của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Hình ảnh cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai xuống các xã, phường hỗ trợ dân ngay cả ngày nghỉ đã không còn xa lạ, tất cả vì mục tiêu giảm chi phí, bớt thời gian đi lại cho Nhân dân. Bên cạnh đó, sự kết nối chặt chẽ giữa văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh qua cơ chế phân luồng “làn xanh” đã giúp dòng chảy hồ sơ thông suốt tuyệt đối. Hiệu quả của việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được minh chứng bằng kết quả định lượng rõ rệt, trong năm 2025 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tiếp nhận 366.317 hồ sơ đăng ký cấp GCNQSĐ và biến động đất đai, tăng 96,8% so với năm 2024; đã giải quyết 313.805 hồ sơ. Trong đó, 100% hồ sơ tổ chức, doanh nghiệp trả đúng hạn; trên 99% hồ sơ cá nhân hoàn thành trước và đúng hạn.

Việc đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ” lần đầu trên địa bàn tỉnh không đơn thuần là một nhiệm vụ hành chính, mà là lời khẳng định về một chính quyền phục vụ. Khi những mảnh đất được “định danh” pháp lý, nguồn lực đất đai được khơi thông sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế. Với sự quyết liệt từ tỉnh đến xã, phường, cho thấy dù khó khăn đến đâu nếu có sự đồng lòng và tư duy hành động vì dân, mọi “nút thắt” đều được tháo gỡ.

Bài và ảnh: Hòa Bình