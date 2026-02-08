Phường Hạc Thành trao 862 suất quà Tết cho gia đình chính sách, hộ khó khăn

Sáng 8/2, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức chương trình tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành và chùa Đại Bi trao quà cho các hộ gia đình.

Để chung tay chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tích cực kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn phường tham gia đóng góp ủng hộ.

Đại diện các công ty, doanh nghiệp trao quà cho các hộ gia đình.

Từ nguồn quỹ kêu gọi được và Quỹ “Vì người nghèo” của phường, tại chương trình tặng quà Tết, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã trao tặng 862 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho các gia đình chính sách và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành trao quà cho các hộ gia đình.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chia sẻ khó khăn, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành, giúp các gia đình đón một cái Tết thêm phần đầm ấm, đủ đầy. Qua đó, lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc nhân dịp Tết đến Xuân về.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành trao ghi nhận tấm lòng vàng cảm ơn các công ty, doanh nghiệp và chùa Đại Bi.

Tại chương trình, lãnh đạo Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành đã trao ghi nhận tấm lòng vàng cho các công ty, doanh nghiệp và chùa Đại Bi đã tham gia ủng hộ chương trình.

Công ty Cổ phần TRAMEXCO đã trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần TRAMEXCO đã trao 10 suất quà (bao gồm tiền mặt và hiện vật) cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Hạc Thành.

Tố Phương