Phường Bỉm Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Ngay sau chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng ủy và UBND phường Bỉm Sơn đã tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại và minh bạch.

Cán bộ Trung tâm PVHCC phường Bỉm Sơn hướng dẫn người dân sử dụng Kiosk cấp số thứ tự tự động khi đến thực hiện TTHC.

Nhằm đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến một cách minh bạch, thuận tiện, phường Bỉm Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng internet, đường truyền cơ sở dữ liệu chuyên dùng tại UBND phường và bố trí wifi công cộng tại các cơ quan, đơn vị, 35 tổ dân phố... Hoàn thiện hạ tầng trang thiết bị phục vụ công tác. Đưa vào khai thác sử dụng hạ tầng, công nghệ phục vụ hành chính công. 100 cán bộ, công chức được trang bị máy tính có kết nối đường truyền internet băng rộng, sử dụng hộp thư điện tử, phần mềm VNPT Ioffice để quản lý và điều hành văn bản; 100% văn bản được phê duyệt, ký số... Cấp chứng thư số (chữ ký số) cho cán bộ và lãnh đạo tại các phòng, trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC), HĐND, UBND phường để nâng cao hiệu quả giao dịch điện tử. Cùng với đó đã triển khai hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ như phần mềm quản lý văn bản, hệ thống một cửa điện tử và thư điện tử công vụ, đảm bảo công tác hành chính diễn ra thuận lợi và hiện đại.

Nhằm giảm thời gian, chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ công cộng trong thời đại số, phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, giúp họ hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, thông qua việc bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm dùng chung và kỹ năng tuyên truyền. Tổ chức các khóa “Bình dân học vụ số” từ phổ thông đến nâng cao; khuyến khích cán bộ, công chức tham gia các khóa học trực tuyến về sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thành lập 35 tổ công nghệ số tại 35 tổ dân phố với 128 thành viên để tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng, thành viên tổ công tác Đề án 06 tham gia hướng dẫn Nhân dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm PVHCC. Thành lập “Tổ ứng cứu hỗ trợ kỹ thuật” để kịp thời xử lý các sự cố trong quá trình vận hành. Bố trí 2 điểm tiếp nhận (1 điểm tại trụ sở UBND phường Ba Đình (cũ) và 1 điểm tại trụ sở UBND xã Hà Vinh (cũ).

Để xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân tốt hơn, phường đã thực hiện việc niêm yết công khai, minh bạch các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trung tâm PVHCC và trên trang thông tin điện tử của phường. Bố trí bảng niêm yết TTHC tại các địa điểm dễ nhìn, dễ tra cứu, có hình ảnh quy trình và mã QR để tra cứu nhanh; đồng thời số hóa, cập nhật thông tin hồ sơ, ký số các thành phần đầy đủ theo quy định...

Với việc trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn để tiếp nhận TTHC của người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại trung tâm PVHCC, đến nay UBND phường Bỉm Sơn đã đạt trạng thái “xanh” trên bản đồ giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và CĐS quốc gia.

Từ ngày 1/7 đến 30/9 Trung tâm PVHCC phường đã tiếp nhận 2.796 hồ sơ; giải quyết đúng hạn và trong hạn 2.692 hồ sơ TTHC, chỉ có 104 hồ sơ quá hạn. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến chiếm 92,2%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến 98,5%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,9%.

Có mặt tại Trung tâm PVHCC phường Bỉm Sơn để thực hiện thủ tục mai táng phí cho người thân, bác Lê Văn Thắng ở tổ dân phố 9, chia sẻ: “Tôi đã được cán bộ Trung tâm PVHCC phường tận tình hướng dẫn cách nộp và nhận hồ sơ trực tuyến. Biết được việc nộp hồ sơ trực tuyến khá đơn giản, sau này nếu tiếp tục làm TTHC tôi có thể ở nhà tự nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần phải đến trung tâm làm trực tiếp nữa”.

Phó Chủ tịch UBND phường, Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Bỉm Sơn Trần Xuân Việt cho biết: “CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC gắn với CĐS là yêu cầu thiết yếu để xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân và hiệu quả. Do đó, trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục đổi mới quản lý, lấy cải cách TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin làm trọng tâm; tăng cường sự giám sát của Nhân dân để nâng cao chất lượng dịch vụ công. Gắn nhiệm vụ CĐS với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị hằng năm; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực CĐS cho cán bộ, công chức, viên chức để họ có thể triển khai, áp dụng các công nghệ mới, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường cán bộ làm công tác công nghệ thông tin để thực hiện chuyên trách, hỗ trợ lĩnh vực công nghệ thông tin, CĐS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ”.

Bài và ảnh: Hoài Linh