Phun hóa chất diệt côn trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Lễ kỷ niệm A80

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; thành lập Đội chống dịch cơ động phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, chất lượng nước sạch và phun hóa chất diệt côn trùng phục vụ lễ kỷ niệm.

Theo kế hoạch, hoạt động phun hóa chất sẽ được thực hiện hai lần tại 10 địa điểm tập trung đông người, nơi lắp đặt màn hình LED, địa điểm tập kết diễu binh, diễu hành, các tuyến đường đoàn diễu binh diễu hành đi qua và các địa điểm khác phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm trước ngày tổng duyệt cấp quốc gia (ngày 30/8/2025).

Các địa điểm được phun hóa chất gồm Công viên Long Biên (phường Việt Hưng), Sân vận động Quần Ngựa (phường Ngọc Hà), Công viên Yên Sở (phường Hoàng Mai), Quảng trường Cách mạng Tháng 8 (phường Cửa Nam), Công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh), Vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Hà Đông), Bãi đất trống số 61 Trần Phú (phường Ba Đình), Công viên Cầu Giấy (phường Cầu Giấy).

Đợt 1 đã xong trước ngày 23/8; đợt 2 từ ngày 26-28/8, đảm bảo hoàn thành trước ngày tổng duyệt cấp quốc gia (ngày 30/8).

Việc phun hóa chất được các đơn vị triển khai vào ban đêm để vừa không gây ảnh hưởng tới nhân dân, không để ô nhiễm tới môi sinh, môi trường xung quanh, vừa phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật phun theo đúng quy định chuyên môn của Bộ Y tế.

Các đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ngành Y tế địa phương và các bộ phận liên quan để đảm bảo an ninh, an toàn và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong phạm vi phun hóa chất phối hợp thực hiện, di chuyển ra khỏi các địa điểm trong thời gian phun hóa chất...

Nhân viên y tế phun hóa chất diệt muỗi. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)

Các đơn vị triển khai kỹ thuật phun tồn lưu hóa chất diệt muỗi, côn trùng, kết hợp phun mù nóng nhằm trải đều một lượng hóa chất lên bề mặt, giá thể, tường trong nhà, ngoài nhà, khu vực ghế ngồi, khu vực sân khấu, khu đặt màn hình LED, khu vực tập kết diễu binh, diễu hành, khu vực vườn hoa, tiểu cảnh, bãi cỏ, xung quanh các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và các địa điểm khác giúp giảm ngay mật độ muỗi trưởng thành, ấu trùng của muỗi, côn trùng truyền bệnh.

Các lực lượng cũng tăng cường kiểm soát các ổ bọ gậy thông qua kiểm tra khuôn viên và môi trường xung quanh để xác định các vị trí có ổ bọ gậy hoặc nguy cơ có bọ gậy để thực hiện xử lý, loại trừ ổ bọ gậy bằng các biện pháp cơ học, sinh học hoặc hóa học theo quy định.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát vệ sinh chất lượng nước đối với 20 cơ sở cấp nước tại thành phố, ghi nhận các đơn vị đều đã thực hiện nội kiểm chất lượng nước sạch đủ số lượng mẫu thông số, tần suất theo QCVN 01-1:2024/BYT.

Các đơn vị đã tổ chức giám sát công tác bảo đảm vệ sinh môi trường phòng, chống dịch tại 11 bến xe, ga tàu, 13 khu vực tổ chức sự kiện và khách sạn, nơi lưu trú của đại biểu.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Bùi Văn Hào thông tin, đơn vị đã bố trí 3 đội chống dịch cơ động thường trực tại trung tâm, mỗi đội 6 thành viên, sẵn sàng phối hợp điều tra dịch tễ, thu thập mẫu bệnh phẩm và xử lý dịch trong các tình huống khẩn cấp. Trung tâm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các khoa, phòng chuyên môn để giám sát, xử lý môi trường và ứng phó dịch bệnh.

Trung tâm thực hiện thống kê báo cáo về tình hình dịch bệnh và các hoạt động đáp ứng phục vụ Lễ kỷ niệm A80 theo yêu cầu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội giám sát chặt chẽ sức khỏe hành khách nhập cảnh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài bằng máy đo thân nhiệt và các biện pháp nghiệp vụ khác, nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhập cảnh vào Hà Nội (đặc biệt là người đến từ các vùng đang có dịch bùng phát).

Trung tâm phối hợp với các trạm y tế tổ chức giám sát, chủ động phát hiện bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện/cơ sở y tế trong và ngoài công lập tại thành phố.

Có 8 đội chống dịch cơ động của Trung tâm được phân công phụ trách địa bàn 126 xã, phường mới sau sáp; đã tổ chức giám sát, hỗ trợ được hầu hết các xã, phường theo kế hoạch.

Trung tâm tăng cường chuẩn bị, xây dựng phương án xử lý các tình huống dịch bệnh, vấn đề y tế công cộng khẩn cấp, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư, thuốc... đáp ứng y tế cho lực lượng tham gia nhiệm vụ, đại biểu và nhân dân; tổ chức chỉ huy điều hành thống nhất, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan; triển khai chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết nhiệm vụ bảo đảm phòng, chống dịch phục vụ buổi sơ duyệt, tổng duyệt, lễ kỷ niệm kịp thời, hiệu quả./.

Theo TTXVN