Phòng chống bão số 9: Bộ GD&ĐT yêu cầu sẵn sàng phương án học trực tuyến

Trước tình hình diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước của cơn bão số 9, hôm nay (22/9), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công điện số 1595/CĐ-BGDĐT gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố từ Lâm Đồng trở ra về việc chủ động ứng phó.

Vị trí và đường đi của bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Các địa phương lên phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời sẵn sàng phương án học trực tuyến, tạm hoãn lịch học trong những ngày mưa bão diễn biến phức tạp.

Các sở giáo dục và đào tạo rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao; di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát.

Tại công điện này, Bộ trưởng yêu cầu các nhà trường sẵn sàng tiếp nhận nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường học khi bảo đảm an toàn. Ngay sau mưa bão phải khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,4°N-121,7°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221 km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h./.

