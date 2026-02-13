Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Khi màn đêm buông xuống, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác, rực rỡ và lung linh chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Tất cả tạo nên một bức tranh xuân sống động, ấm áp và đầy hy vọng - nơi ánh sáng không chỉ thắp lên vẻ đẹp cảnh quan mà còn thắp sáng niềm tin về một năm mới nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc!

Phố phường lung linh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Phố phường lung linh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trên các trục đường chính của các phường trung tâm, những bồn hoa được chăm chút tỉ mỉ trở thành điểm nhấn nổi bật.

Phố phường lung linh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ánh đèn trang trí trải dài trên Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành tạo nên một bức tranh lung linh sắc màu.

Phố phường lung linh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Cầu Hàm Rồng được trang trí hệ thống đèn LED nhiều màu sắc rực rỡ.

Phố phường lung linh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam, cây cầu dây văng đầu tiên của tỉnh lung linh về đêm.

Phố phường lung linh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Khu vực biểu tượng “Hồng Hạc hướng thiên Thanh” được bao quanh bởi hàng nghìn bóng đèn LED lấp lánh, tạo nên những dải sáng mềm mại.

Phố phường lung linh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Cổng Công viên Hội An được trang trí bằng đèn vàng ấm áp.

Phố phường lung linh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trên phố đi bộ Phan Chu Trinh, những vòm đèn được giăng cao, tấp nập người qua lại trong niềm hân hoan chờ đón năm mới.

Phố phường lung linh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Mỗi đài hoa như một khu vườn thu nhỏ, được sắp đặt hài hòa về màu sắc và hình khối, mang theo thông điệp của mùa xuân, của sự sinh sôi, may mắn và an lành.

Phố phường lung linh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Không chỉ ở trung tâm của tỉnh Thanh Hóa, không khí Tết còn lan tỏa đến các xã miền núi của tỉnh, màu đỏ của cờ hòa cùng ánh đèn tạo nên cảm giác thiêng liêng, ấm áp của mùa xuân.

Phố phường lung linh đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trước sân nhà, bên đường làng, những cây nêu được người dân dựng lên với ước vọng bình yên.

Lê Hợi

