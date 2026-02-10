Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trong đó yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Người dân háo hức mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Nghị quyết nêu rõ thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục kéo dài; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm, tiềm ẩn nhiều rủi ro...

Đối với nước ta, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chúng ta vừa tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng đạt 2 con số, vừa phải tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, làm tốt công tác chăm lo đời sống, chuẩn bị Tết cho Nhân dân, vừa tiếp tục xử lý khó khăn, vướng mắc, tồn tại kéo dài và ứng phó kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ trong tháng 2 và quý 1/2026 để ưu tiên nguồn lực, tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, tạo đà cho những tháng tiếp theo; trong đó chú trọng những nội dung sau:

Khẩn trương soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/3/2026

Quán triệt sâu sắc, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, 9 Nghị quyết chuyên đề đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước; bảo đảm an ninh năng lượng; phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; phát triển văn hóa Việt Nam; các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ; khẩn trương ban hành các Chương trình, Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện.

Tập trung chuẩn bị các đề án trong Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2026, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026, nhất là 34 hồ sơ, tài liệu, dự án luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; chủ động làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Quốc hội trong việc giải trình, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 trở về trước; khẩn trương soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo đảm ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết:

Đối với hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Chính phủ, ngoài các tài liệu theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì soạn thảo báo cáo cụ thể về những nội dung dự kiến giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành văn bản quy định chi tiết, trong đó báo cáo rõ về nội dung giao quy định, thẩm quyền ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo, những nội dung cơ bản và dự kiến thời hạn trình, ban hành văn bản quy định chi tiết; dự kiến thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết; hồ sơ trình Chính phủ phải kèm theo dự thảo các văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc hình thức văn bản phù hợp theo quy định).

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về nội dung dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, các văn bản quy định chi tiết, biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành; kịp thời trình, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chủ động ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của mình, bảo đảm chất lượng, thời hạn theo quy định; thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc rà soát, công bố văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành văn bản tiếp tục có hiệu lực để tránh tạo khoảng trống pháp lý.

Theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt

Theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GDP quý 1/2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.

Điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tăng cường kiểm tra, thanh tra, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, chất lượng tín dụng; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung nghiên cứu để ổn định kinh tế vĩ mô (lãi suất, tỷ giá, dự trữ ngoại tệ, lạm phát), đề xuất kịp thời giải pháp hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào thứ 7 hằng tuần.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, chống thất thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ...; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Điều hành linh hoạt kỳ hạn, khối lượng, lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước ngày 28/2/2026

Khẩn trương thành lập, vận hành đồng bộ và phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư từ các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư toàn cầu.

Triển khai thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa; khẩn trương đưa vào hoạt động các thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vàng, bất động sản trước ngày 28/2/2026, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 158.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải, dự án liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, khu vực, quốc tế.

Khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cung ứng vật liệu thi công cho các dự án.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030, không để thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào.

Điều tiết, vận hành khoa học, hiệu quả các hồ chứa nước, sử dụng nước tiết kiệm, không để thiếu nước cho sinh hoạt và cung ứng điện trong mùa khô năm 2026.

Tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; khai thác mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ...; thu hút đầu tư nước ngoài.

Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), tổ chức ngay các đoàn kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm IUU, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu trong thời gian sớm nhất. Đẩy mạnh xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa chặt chẽ.

Phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 tăng 13-15%

Tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu; triển khai hiệu quả các chương trình bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung các hàng hóa thiết yếu, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;” phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 tăng 13-15%.

Tiếp tục đẩy mạnh đàm phán FTA với khối EFTA, Mercosur, GCC...; khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết; hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối ở nước ngoài; thu hút các nhà mua hàng, các kênh phân phối lớn trên thế giới hợp tác xây dựng nguồn cung tại Việt Nam.

Tăng cường theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất dùng chung” phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đã quá hạn chưa hoàn thành; hoàn thành dứt điểm trước ngày 10/2/2026.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân.

Tổ chức tốt các chương trình văn hóa, nghệ thuật phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thúc đẩy mạnh mẽ tiến độ, chất lượng xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và chuẩn bị khởi công 148 trường còn lại trong tháng 2/2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính bố trí nguồn lực, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì sắp xếp tổ chức thực hiện. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách và đồng bào các vùng bị thiệt hại do thiên tai, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Triển khai hiệu quả các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

Quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết

Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Chủ động, tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ban hành kèm theo Nghị quyết số 408/NQ-CP ngày 13/12/2025 của Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương; quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sỹ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong ngày Tết, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quản lý chặt chẽ công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp cuối năm, bảo đảm an toàn, thuận lợi, thông suốt; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định.

Theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân và bảo đảm an toàn, tiết kiệm theo đúng quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện ngay hướng dẫn tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để bổ sung chi cho an sinh xã hội

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Hoàn thiện báo cáo sơ kết việc triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng kinh tế-xã hội, đề xuất về việc xây dựng các nghị quyết mới hoặc kết luận về việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết hiện có về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng kinh tế-xã hội để phù hợp với tình hình và yêu cầu mới; báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý 1/2026.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ dự thảo các Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030 để báo cáo cấp có thẩm quyền và trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp thứ nhất.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để tổ chức triển khai hiệu quả ngay sau khi được ban hành.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 20/2/2026.

Xây dựng phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 2/2026; thực hiện ngay việc hướng dẫn tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên để bổ sung chi cho an sinh xã hội, dứt khoát không để chậm trễ.

Chú trọng bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu xuân, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; trong đó, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu xuân, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đẩy mạnh thực hiện cao điểm chống xuất nhập cảnh trái phép và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm sở hữu trí tuệ, tội phạm công nghệ cao, tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm... trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội và thực hiện mục tiêu xây dựng xã không ma túy, tỉnh không ma túy.

Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú trọng kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, điều kiện an toàn phương tiện và người điều khiển. Phối hợp với Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát các “điểm đen,” điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để có phương án kịp thời khắc phục.

Tập trung triển khai thực chất Cổng Dịch vụ công quốc gia là “Một cửa sổ,” bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp "chỉ phải cung cấp thông tin một lần."

Nghiên cứu các cơ chế, chính sách, quy định đột phá phát triển về dữ liệu, kinh tế dữ liệu, trình Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2026; hoàn thành, vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01 theo lộ trình, nghiên cứu xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và 3.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TW ngày 31/12/2025 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị, trình Chính phủ trước ngày 15/2/2026./.

