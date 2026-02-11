Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chúc Tết cơ quan Hải quan và Kho bạc Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Tết Bính Ngọ, chiều 11/2, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết Chi cục Hải quan khu vực X và Kho bạc Nhà nước khu vực XI.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X báo cáo kết quả công tác năm 2025 và công tác trực Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cùng đi có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Trần Mạnh Long, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đã thông tin những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 và những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu chúc Tết Chi cục Hải quan khu vực X.

Nghe báo cáo kết quả công tác của các đơn vị, đồng chí khẳng định, mặc dù thực hiện nhiệm vụ năm 2025 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy rất lớn, song Chi cục Hải quan khu vực X và Kho bạc Nhà nước khu vực XI đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, biểu dương một số kết quả nổi bật của các đơn vị trong năm 2025. Đối với Chi cục Hải quan khu vực X, số doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục trong năm qua tăng 12,5% so với năm 2024, với 748 doanh nghiệp. Số thu ngân sách nhà nước đạt trên 20,635 nghìn tỷ đồng, đạt 114,6% chỉ tiêu được giao. Riêng số thu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt trên 20,610 nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam tặng quà, chúc Tết Chi cục Hải quan khu vực X.

Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với doanh nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều năm liền, Cục Hải quan Thanh Hóa trước đây và nay là Chi cục Hải quan khu vực X được xếp trong nhóm dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực X.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Chi cục Hải quan khu vực X tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Chú trọng quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa thủ tục hải quan, thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động với mục tiêu xây dựng một nền hải quan thông minh, hiện đại, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu chúc tết Kho bạc Nhà nước khu vực XI.

Đối với Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đề nghị đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực lớn, quyết tâm cao hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, cần chủ động chuyển đổi số, giải quyết nhanh chóng thủ tục cho tổ chức, cá nhân; nâng cao hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính; quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý Kho bạc Nhà nước khu vực XI tổ chức thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ, cũng như an toàn phòng, chống cháy nổ trong dịp trước, trong và sau Tết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam tặng quà, chúc Tết Kho bạc Nhà nước khu vực XI.

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam gửi lời chúc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Chi cục Hải quan khu vực X và Kho bạc Nhà nước khu vực XI sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới an khang, thịnh vượng.

Đỗ Đức