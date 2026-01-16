Chống buôn lậu và gian lận thương mại qua cửa khẩu dịp tết

Chi cục Hải quan khu vực X (HQKV X) đã và đang tiến hành đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Thông qua đó nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ người tiêu dùng.

Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo phối hợp với các lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra phương tiện xuất nhập cảnh. Ảnh: Đồng Thành

Theo dự báo của Cục Hải quan, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, do nhu cầu tiêu dùng tăng cao, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có nguy cơ phức tạp trên tất cả các tuyến, loại hình, địa bàn và cả trên không gian mạng. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để thực hiện hàng buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong khi đó, sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, địa bàn quản lý của Chi cục HQKV X gồm 2 tỉnh Thanh Hóa, Sơn La, tuyến biên giới trên đất liền dài với 3 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Cửa khẩu chính Tén Tằn, Cửa khẩu phụ Khẹo) và 2 cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Sơn La (Cửa khẩu Chiềng Khương và Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập). Khu vực biên giới còn có nhiều đường mòn, lối mở, địa bàn trải rộng, địa hình chia cắt, phức tạp, giao thông khó khăn, người dân hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, dễ bị dụ dỗ..., nên nguy cơ xảy ra tình trạng vận chuyển, mua bán ma túy là rất cao.

Trước yêu cầu từ thực tiễn tình hình, Chi cục HQKV X đã chủ động xây dựng, tiến hành đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Trong đó xác định rõ nội dung thực hiện, nhiệm vụ trọng tâm, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ trách nhiệm cho từng phòng, đội và cá nhân người đứng đầu.

Ông Nguyễn An Định, Phó Chi cục trưởng Chi cục HQKV X, cho biết: Mục đích của cao điểm là tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan, phát hiện kịp thời, chính xác và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình về địa bàn, tuyến vận chuyển hàng hóa, vụ việc, hiện tượng, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và người có liên quan phục vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ; không để phát sinh các điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bình ổn giá cả thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và chống thất thu ngân sách Nhà nước.

Là lực lượng đóng vai trò chủ công trong tổ chức thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Chi cục HQKV X, Đội Kiểm soát hải quan đã và đang chủ động thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát. Trong đó tăng cường tổ chức, bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện tuần tra, trinh sát, thu thập thông tin, nắm tình hình về địa bàn, tuyến vận chuyển hàng hóa, vụ việc, hiện tượng bất thường có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, ma túy; thông tin về phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, trung chuyển, chuyển cửa khẩu, vận chuyển độc lập... có nghi vấn vận chuyển hàng hóa buôn lậu. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy mạnh công tác đấu tranh với đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hoạt động có tổ chức, tính chất phức tạp, nghiêm trọng. Đồng thời phối hợp với các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu và hai bên cánh gà...

Còn tại hải quan Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Đội trưởng Lê Hồng Phong cho biết: Đơn vị đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát, xác định địa bàn trọng tâm, trọng điểm là khu vực cửa khẩu, tập trung lực lượng kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, sử dụng có hiệu quả các loại máy móc, công cụ hỗ trợ. Đồng thời tập trung nắm vững tình hình địa bàn, tuyến đường, tổ chức, cá nhân thường xuyên có hoạt động qua lại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và Cửa khẩu chính Tén Tằn. Chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng kiểm tra liên ngành cửa khẩu. Nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị, quyết tâm không để hàng lậu, hàng cấm lọt qua cửa khẩu...

Phó Chi cục trưởng Chi cục HQKV X, ông Nguyễn An Định cho biết thêm: Chi cục đã yêu cầu các đơn vị hải quan trong quá trình thực hiện cao điểm không làm ảnh hưởng, hoặc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường, đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân, thông qua đó nhằm góp phần tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, năng động, công bằng và thuận lợi, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Đồng Thành