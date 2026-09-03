Phía sau những cuộc chạy đua giành lại sự sống cho bệnh nhi

Có những cuộc chạy đua không được tính bằng quãng đường, mà bằng từng phút giành lại sự sống cho một đứa trẻ. Ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, phía sau cánh cửa phòng cấp cứu và phòng mổ là những giờ phút căng thẳng, nơi các y, bác sĩ phải đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác trước những ca bệnh diễn biến phức tạp. Đó cũng là hành trình không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ kỹ thuật và phối hợp liên chuyên khoa để đáp ứng yêu cầu điều trị ngày càng cao đối với bệnh nhi.

Ê kíp phẫu thuật hồi sinh trái tim cho bé trai hơn 3 tuổi mắc tứ chứng Fallot nặng.

Chạy đua với thời gian trong cấp cứu ngoại khoa

Mới đây, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận bệnh nhi H.N.H., 16 tuổi, trong tình trạng cấp cứu do xoắn ruột - một bệnh lý ngoại khoa nguy hiểm cần được xử trí kịp thời. Trẻ nhập viện sau hai ngày đau bụng dữ dội, nôn nhiều dịch đen bẩn và không đại tiện được. Trước đó, bệnh nhi đã điều trị tại cơ sở y tế tuyến trước nhưng tình trạng không cải thiện.

Trước diễn biến nặng, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trong mổ, ê kíp phát hiện nhiều quai ruột non giãn lớn, chuyển màu tím sẫm. Một đoạn ruột dài khoảng 150cm bị xoắn toàn bộ từ gốc mạc treo và đã hoại tử. Các bác sĩ phải cắt bỏ đoạn ruột không còn khả năng bảo tồn, sau đó nối ruột tận - tận và làm sạch ổ bụng. Sau 11 ngày điều trị và chăm sóc tích cực, bệnh nhi ổn định, ăn uống tốt, đi lại bình thường và được xuất viện.

Một trường hợp khác, bệnh nhi L.H.Đ., 62 tháng tuổi, khởi phát với những cơn đau bụng quanh rốn tăng dần, kèm nôn nhiều. Từ chỗ vẫn còn đại tiện, trẻ chuyển sang không đại tiện, mệt nhiều, li bì. Khi nhập viện, bụng chướng, các quai ruột nổi thành khối quanh rốn.

Siêu âm phát hiện nhiều dịch giữa các quai ruột, thành ruột dày và các quai ruột giãn lớn. Trong mổ, các bác sĩ phát hiện một đoạn ruột từ hỗng tràng đến hồi tràng bị xoắn toàn bộ và hoại tử. Đáng chú ý, một quai ruột trong đoạn xoắn chui qua khe của gốc mạc treo, tạo thành thoát vị nội. Ê kíp phải cắt bỏ khoảng 150cm ruột hoại tử, đồng thời bảo tồn tối đa phần ruột còn lại trước khi nối ruột và phục hồi giải phẫu.

Ở những trường hợp cấp cứu như vậy, yếu tố thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngay khi nhận định bệnh nhi trong tình trạng tối khẩn, “báo động đỏ” nội viện được kích hoạt. Các bộ phận liên quan nhanh chóng được huy động, từ cấp cứu, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến gây mê hồi sức và phẫu thuật. Có trường hợp, chưa đầy 30 phút sau khi nhập viện, bệnh nhi đã được đưa lên phòng mổ.

Từ cấp cứu đến những kỹ thuật điều trị chuyên sâu

Không chỉ làm chủ các kỹ thuật cấp cứu ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang từng bước triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, trong đó có phẫu thuật tim bẩm sinh. Bệnh nhi nam 42 tháng tuổi, nặng 11kg, được chẩn đoán mắc tứ chứng Fallot nặng sau nhiều lần xuất hiện những cơn tím tái, khó thở kéo dài. Do trẻ còn nhỏ, thể trạng hạn chế và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ban giám đốc bệnh viện đã hội chẩn, tập trung nguồn lực chuyên môn để điều trị ngay tại bệnh viện. Ê kíp tim mạch- lồng ngực cùng các chuyên khoa liên quan đã phẫu thuật, sửa chữa thành công các tổn thương tim bẩm sinh. Sau mổ, trẻ tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Nếu phẫu thuật tim bẩm sinh đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thì với những chấn thương nặng, mỗi quyết định điều trị lại là cuộc chạy đua với thời gian. Bệnh nhi Hà Thị Quỳnh N., 15 tuổi, được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa sau tai nạn xe đạp điện trong tình trạng lơ mơ, bụng chướng và có dấu hiệu sốc mất máu. “Báo động đỏ” nội viện lập tức được kích hoạt. Các bác sĩ hội chẩn và phẫu thuật khẩn cấp, phát hiện tổn thương nghiêm trọng ở thận trái và lách, buộc phải cắt bỏ để kiểm soát chảy máu. Nhờ sự phối hợp khẩn trương giữa phẫu thuật và hồi sức, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và chuẩn bị được xuất viện.

TS.BS Nguyễn Hữu Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách lĩnh vực tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: Những trường hợp trên là những ca bệnh có diễn biến nặng, đòi hỏi sự phối hợp nhanh chóng và chính xác của nhiều bộ phận. Trong thực tế điều trị tại bệnh viện, mỗi bệnh nhi đến với một tình trạng khác nhau, từ cấp cứu ngoại khoa, chấn thương đến các bệnh lý tim bẩm sinh và nhiều bệnh lý chuyên sâu khác. Để đáp ứng yêu cầu đó, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chú trọng hoàn thiện hệ thống cấp cứu, phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, gây mê hồi sức và chăm sóc sau mổ; đồng thời phát triển đội ngũ nhân lực có chuyên môn sâu, từng bước làm chủ các kỹ thuật điều trị phức tạp.

Trong những thời điểm cấp cứu, hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào một kỹ thuật hay một cá nhân. Đó là sự kết nối của cả quy trình: nhận diện nhanh tình trạng nguy kịch, hội chẩn, lựa chọn phương án điều trị, huy động nhân lực, chuẩn bị phòng mổ, gây mê hồi sức, phẫu thuật và theo dõi sau mổ. Phía sau cánh cửa phòng cấp cứu, phòng mổ vì thế luôn là những cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. Mỗi ca bệnh là một tình huống khác nhau, đặt ra những yêu cầu khác nhau đối với người thầy thuốc. Với việc tiếp tục đầu tư cho chuyên môn, phát triển kỹ thuật cao và nâng cao năng lực phối hợp liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang mở rộng khả năng tiếp nhận, điều trị những bệnh lý phức tạp ở trẻ em, góp phần giúp người bệnh được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương. Và trong hành trình ấy, điều được đặt lên hàng đầu vẫn là sự an toàn, khả năng hồi phục và cơ hội trở lại cuộc sống bình thường của mỗi bệnh nhi.

Bài và ảnh: Tô Hà