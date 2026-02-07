Pháp, Canada đồng loạt mở lãnh sự quán tại Greenland

Pháp và Canada đã chính thức khai trương các lãnh sự quán tại thủ đô Nuuk của Greenland, động thái được xem là thể hiện sự ủng hộ đối với Greenland và Đan Mạch trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần nhấn mạnh lợi ích của Washington đối với hòn đảo giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược ở Bắc Cực.

Quốc kỳ Canada và Pháp tại Greenland. Ảnh: Pardafas

Pháp và Canada ngày 6/2 đã đồng loạt mở các cơ quan lãnh sự tại Nuuk, thủ đô của Greenland – vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, qua đó tăng cường hiện diện ngoại giao tại khu vực Bắc Cực đang thu hút nhiều quan tâm địa chính trị.

Tại lễ khai trương lãnh sự quán Canada, quốc kỳ lá phong đã được kéo lên, cùng lúc nhiều người tham dự hát quốc ca “O Canada”. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand nhấn mạnh việc mở cơ quan đại diện tại Nuuk mang ý nghĩa biểu tượng và thực chất. Bà nói: “Việc kéo lá cờ này lên hôm nay và chính thức mở lãnh sự quán thể hiện rằng chúng tôi sẽ sát cánh cùng người dân Greenland và Đan Mạch trong nhiều vấn đề”, đồng thời đề cập các lĩnh vực hợp tác như quốc phòng, an ninh, biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế và hợp tác Bắc Cực.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada đã đến Greenland để tham dự lễ khai trương lãnh sự quán mới của Ottawa, nơi cùng chung tòa nhà với lãnh sự quán Iceland. Ảnh: Christinne Muschi

Trong khi đó, phía Pháp cho biết, ông Jean-Noël Poirier đã chính thức nhận nhiệm vụ Tổng lãnh sự tại Greenland, đưa Pháp trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên mở tổng lãnh sự quán tại vùng lãnh thổ này.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, ông Poirier sẽ thúc đẩy các dự án hợp tác với Greenland trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học và kinh tế, đồng thời tăng cường quan hệ chính trị với chính quyền địa phương.

Động thái của Pháp và Canada diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu Washington kiểm soát hòn đảo giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược vì các lý do an ninh. Ông từng đề cập khả năng áp thuế với một số nước châu Âu liên quan lập trường về Greenland, trước khi cho biết đã đạt được một “khuôn khổ” thỏa thuận về tiếp cận hòn đảo, song chi tiết chưa được công bố rộng rãi.

Các chuyên gia cho rằng việc mở thêm cơ quan đại diện nước ngoài tại Nuuk cũng phản ánh mức độ tự chủ ngày càng tăng của Greenland theo Đạo luật Tự quản năm 2009, đồng thời giúp hòn đảo đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và kinh tế, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào Đan Mạch.

Bích Hồng

Nguồn: AP, AFP, Euronews