Phản bác luận điệu xuyên tạc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Các thế lực thù địch, phản động đang ra sức chống phá, lợi dụng phát tán thông tin xấu, độc trên không gian mạng nhằm bôi nhọ ý nghĩa, phủ nhận tính nhân văn của chiến dịch.

Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin cho Viện Pháp y Quân đội.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" (Chiến dịch 500 ngày đêm) còn thiếu thông tin đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, góp phần hiện thực hóa mong mỏi của nhiều gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Nhưng giữa nghĩa cử vô cùng thiêng liêng, cao đẹp, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc ấy, các thế lực thù địch, phản động lại đang ra sức chống phá, lợi dụng phát tán thông tin xấu, độc trên không gian mạng nhằm bôi nhọ ý nghĩa, phủ nhận tính nhân văn của chiến dịch.

Chúng rêu rao cho rằng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu nhận mẫu ADN quy mô lớn là muộn màng sau thời gian quá dài hàng thập kỷ; là việc làm mất nhiều thời gian, công sức, gây tốn kém, lãng phí nguồn lực nhưng không còn cần thiết.

Thâm hiểm hơn, chúng lợi dụng những khó khăn khách quan của những trường hợp chưa có kết quả để đẩy mạnh xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, cho rằng chiến dịch chỉ là việc làm hình thức, mị dân nhằm vỗ về thân nhân liệt sĩ.

Thâm hiểm và tinh vi là thủ đoạn “đánh bùn sang ao”, “vàng thau lẫn lộn” với những luận điệu ngụy biện, đòi công bằng cho lực lượng ngụy quân, ngụy quyền tử trận như: “Người đã khuất thì phải đối xử như nhau”, “Hài cốt nào cũng là con em nhân dân Việt Nam”...

Chúng còn rêu rao việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ thực chất là “cái cớ” để xây dựng cơ sở dữ liệu gen phục vụ giám sát công dân, xâm phạm quyền riêng tư; ra sức bóp méo các số liệu kết quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính tại nhiều địa phương, âm mưu tách rời từng vụ việc, từng địa bàn khỏi bức tranh tổng thể của cả nước để tạo nhận thức sai lệch về mục tiêu của chiến dịch.

Phủ xanh thông tin tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc

Cùng với cả nước, hệ thống tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, tích cực định hướng, hướng dẫn công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí, truyền thông, thông tin toàn diện về Chiến dịch 500 ngày đêm, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, giới thiệu những hình ảnh, biểu tượng, tấm gương anh hùng liệt sĩ, các câu chuyện cảm động về tri ân, đoàn tụ hài cốt và hành động của Nhân dân, cựu chiến binh, tình nguyện viên trong tham gia hỗ trợ, quy tập, giám định ADN. Phản bác kịp thời các thông tin xấu, độc, xuyên tạc liên quan đến nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chính sách tri ân của Đảng, Nhà nước.

Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh tri ân

Cần khẳng định rằng, không phải đến Chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mới được triển khai, đẩy mạnh. Đảng, nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt, dành nguồn lực lớn, thỏa đáng để các anh hùng, liệt sĩ được xác định danh tính, quy tập, trở về bên gia đình.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2021-2025, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được gần 7.000 hài cốt liệt sĩ, gần 60.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận để xây dựng ngân hàng gen, tạo nền tảng quan trọng cho việc xác định danh tính. Đây là minh chứng hùng hồn và không thể chối cãi, vạch trần luận điệu xuyên tạc rằng Chiến dịch 500 ngày đêm diễn ra muộn màng sau nhiều thập kỷ.

Chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ nhưng những vết thương, nỗi đau vẫn âm ỉ, vẫn còn đó hàng nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, hàng nghìn ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Chiến dịch 500 ngày đêm chính là lời hiệu triệu của Đảng, lời hứa danh dự của dân tộc quyết tâm, nỗ lực hoàn thành sứ mệnh tri ân đối với anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Lộc.

Cùng với cả nước, công tác triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện đồng bộ, khẩn trương, hiệu quả. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 25 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 2.922 ngôi mộ, thu 2.602 mẫu đủ điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Công tác lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ, khoa học, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định

Dữ liệu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Mẫu sinh phẩm được mã hóa, bảo mật và chỉ phục vụ mục đích tìm kiếm, đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sự đồng thuận và tự nguyện tham gia của hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên cả nước là minh chứng rõ nét cho niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước, đập tan luận điệu hoài nghi về lấy mẫu, giám định ADN của các thế lực thù địch.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, bảo quản, bàn giao mẫu, mỗi mẫu được kiểm tra, đối chiếu thông tin, gắn mã định danh duy nhất, lập hồ sơ, niêm phong, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội 2.621 mẫu theo quy trình “5 đúng” (đúng mẫu, đúng hồ sơ, đúng niêm phong, đúng điều kiện bảo quản, đúng chuỗi bàn giao).

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương lấy mẫu 41.223 thân nhân của 31.650 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Tỉnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn 2 của Chiến dịch 500 ngày đêm. Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, nỗ lực huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội, chủ động tìm kiếm, thu thập thông tin ngay từ cơ sở nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thanh Hóa là một trong những địa phương có đông đảng viên. Trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện, không chia sẻ, bình luận, lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng về chiến dịch. Kiên quyết đấu tranh, bác bỏ các thông tin xấu, độc, vạch trần sự phi lý, phản động trong các luận điệu xuyên tạc các thế lực thù địch đang tiến hành, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đỗ Duy Đông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa