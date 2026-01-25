Những nữ giáo viên học tập và làm theo Bác

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa đã cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó, nhiều nữ giáo viên bằng những việc làm thiết thực, trách nhiệm và sáng tạo đã không ngừng nỗ lực vượt khó, tận tụy với nghề, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong sự nghiệp “trồng người”.

Cô giáo Lê Thị Sen, Trường THPT Như Thanh trong giờ dạy học.

Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên Trường THPT Lương Đắc Bằng luôn được đồng nghiệp và học sinh nhắc đến như một giáo viên mẫu mực, tâm huyết và trách nhiệm. Với cô, học tập và làm theo Bác trước hết là không ngừng tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn đạo đức nhà giáo và tận tâm với từng học trò. Ngay từ những năm đầu đứng lớp, cô đã xác định rõ: muốn học sinh tin yêu, thầy cô phải là tấm gương về tri thức, nhân cách và tinh thần cầu thị.

Trong quá trình công tác, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, cô Mai vẫn nỗ lực vừa giảng dạy, vừa theo học cao học để nâng cao trình độ chuyên môn. Cô luôn chủ động đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm, khơi dậy niềm say mê học tập và khả năng tư duy độc lập của các em. Cô Mai chia sẻ: “Tôi luôn lắng nghe, thấu hiểu học sinh để kịp thời động viên, định hướng, giúp các em biến áp lực học tập thành động lực vươn lên”.

Không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức, cô Mai còn rèn cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, tư duy logic và kỹ năng trình bày. Mỗi bài học đều được cô thiết kế khoa học, phù hợp với từng đối tượng học sinh, qua đó giúp các em nắm vững kiến thức nền tảng, từng bước nâng cao chất lượng học tập. Chính sự tận tâm ấy đã mang lại những kết quả đáng tự hào trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô Mai đã bồi dưỡng 1 học sinh đoạt giải Nhì, 1 học sinh đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Casio môn Sinh học; 62 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, cô còn có 11 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp tỉnh và cấp ngành, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác, cô giáo Lê Thị Sen, Trường THPT Như Thanh đã gần 20 năm miệt mài với bục giảng, truyền lửa đam mê môn Hóa học cho biết bao thế hệ học sinh. Với cô, học tập Bác là học tinh thần vượt khó, sáng tạo, tận tụy trong công việc, luôn trăn trở để mỗi tiết học trở nên sinh động, dễ hiểu và gần gũi với học sinh.

Bám sát nhiệm vụ năm học của ngành, cô Sen luôn chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy khoa học, linh hoạt, không ngừng đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Mỗi giờ học của cô đều diễn ra sôi nổi, học sinh được tham gia thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống. Qua đó, các em nhận thấy Hóa học không khô khan mà hiện hữu trong từng sản phẩm, hiện tượng xung quanh, từ đó thêm yêu thích và say mê môn học.

Cô Sen tâm sự: “Tôi luôn trăn trở để mỗi tiết học dễ hiểu, dễ nhớ, tạo hứng thú cho học sinh; chú trọng thực hành, gắn kiến thức với thực tiễn để các em chủ động học tập và sáng tạo”. Chính tình yêu nghề, yêu môn học và sự tận tụy ấy đã mang lại những “trái ngọt” trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Đến nay, cô Sen đã bồi dưỡng cho hơn 20 học sinh đoạt giải cấp tỉnh môn Hóa học. Riêng năm học 2023-2024, cô có 5/5 học sinh dự thi đều đoạt giải cấp tỉnh, trong đó có 1 giải Nhất - lần đầu tiên Trường THPT Như Thanh có học sinh đoạt giải Nhất môn Hóa học cấp tỉnh. Ngoài ra, cô còn có học sinh đạt thủ khoa, á khoa các khối thi, nhiều em đạt điểm 10 tuyệt đối và điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Những thành tích đó không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các cô giáo, mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của các nhà trường và của ngành giáo dục Thanh Hóa. Quan trọng hơn, đằng sau những con số, giải thưởng là sự hy sinh thầm lặng, là những đêm miệt mài soạn giáo án, những giờ phút tận tình kèm cặp học sinh, là tình yêu nghề cháy bỏng và trách nhiệm đối với thế hệ tương lai.

Cô Mai, cô Sen chỉ là hai trong rất nhiều nữ giáo viên tiêu biểu của ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cô đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của việc học và làm theo Bác, làm nở rộ những “bông hoa đẹp” trong vườn hoa giáo dục xứ Thanh. Trong thầm lặng, các cô vẫn ngày ngày cống hiến trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”, góp phần đào tạo nên những thế hệ học sinh có tri thức, đạo đức và khát vọng vươn lên. Chính từ những tấm gương bình dị mà cao quý ấy, việc học tập và làm theo Bác trong ngành giáo dục và đào tạo Thanh Hóa ngày càng đi vào chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ để toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê