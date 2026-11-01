Nhóm Bộ tứ thảo luận tăng cường hợp tác tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ngày 31/10 Các bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế, thương mại, công nghệ và an toàn hàng hải, trong khuôn khổ cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Atlanta (Mỹ). Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh những thách thức về chuỗi cung ứng, kinh tế và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng được quan tâm.

Theo nội dung cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ (Quad) tiếp theo dự kiến được tổ chức tại Manila (Philippines) vào tháng 11 tới, với sự tham dự của lãnh đạo bốn nước thành viên. Đây được xem là dịp để các bên thúc đẩy phối hợp trước những biến động về kinh tế và an ninh trong khu vực.

Phát biểu về định hướng hoạt động của Quad, ông Rubio nhấn mạnh nhóm không được thành lập nhằm chống lại Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào. Theo Ngoại trưởng Mỹ, các nước thành viên tập trung quan ngại đối với những hành vi và hoạt động cụ thể, đồng thời khẳng định Quad là khuôn khổ hợp tác giữa bốn quốc gia có những lợi ích chung.

Tại cuộc họp, các bộ trưởng nhất trí thúc đẩy xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định, minh bạch và có khả năng chống chịu tốt hơn trước những gián đoạn. Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về các biện pháp gây sức ép kinh tế, hạn chế xuất khẩu tùy tiện và những chính sách phi thị trường có thể tạo ra tình trạng dư thừa công suất, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp thiết yếu. Tuy nhiên, văn kiện không nêu đích danh quốc gia nào.

Một nội dung đáng chú ý là cam kết cung cấp hơn 85 triệu USD hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đáng tin cậy tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thông qua những khuôn khổ hợp tác như Chương trình tăng tốc AI của Quad. Mỹ cũng cam kết dành riêng 10 triệu USD hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tái chế, thu hồi khoáng sản quan trọng từ chất thải tại Ấn Độ và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Về hợp tác hàng hải, các bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền tự do hàng hải và lưu thông thương mại tại những tuyến vận tải chiến lược, trong đó có eo biển Hormuz, Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar kêu gọi xây dựng chương trình nghị sự thực chất và phù hợp hơn với tình hình hiện nay, tập trung vào củng cố chuỗi cung ứng, bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu và năng lượng, đồng thời thúc đẩy các hoạt động chống khủng bố và xử lý những hành vi thương mại phi thị trường.

Lê Hà.