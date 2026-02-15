Nhiều quốc gia tổ chức các sự kiện đón Tết Nguyên Đán

Khi Tết Nguyên Đán đang cận kề, nhiều quốc gia trên thế giới đã tổ chức các hoạt động lễ hội để cùng chung vui với Trung Quốc đón chào năm mới. Từ các sân bay lớn đến những thành phố sôi động, không khí Tết Trung Quốc đang lan rộng khắp nơi, thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ của nền văn hóa truyền thống.

Sân bay tại Dubai được trang trí hình ảnh Tết rực rỡ. Ảnh: CCTV

Tại Dubai, lượng khách du lịch trong những ngày gần Tết rất đông, và không khí lễ hội tại sân bay đã trở nên sôi động với các trang trí đặc sắc. Các khu vực trong sân bay đã được trang trí với màu sắc chủ đạo là “đỏ Trung Quốc”, mang đến một không gian đậm đà hương vị Tết. Các màn biểu diễn dân gian với âm thanh của trống và những người biểu diễn trong trang phục truyền thống cũng thu hút sự chú ý của hành khách.

Hình ảnh trang trí tại sự kiện "Những chú ngựa chào xuân, Phúc đầy tấm lụa" tại thành phố Rabat, Morocco. Ảnh: CCTV

Bên cạnh Dubai, ở Morocco, sự kiện “Những chú ngựa chào xuân, Phúc đầy tấm lụa” cũng đã diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (ISESCO) tại thành phố Rabat. Tại đây, các gian hàng trưng bày nghệ thuật truyền thống, trang phục dân tộc, ẩm thực đặc sắc và tranh thư pháp, thu hút sự tham gia của hơn 300 người, bao gồm các đại diện ngoại giao và quan chức của nhiều quốc gia.

Tại Nam Phi, từ tối ngày 10 tháng 2, màn trình diễn ánh sáng hoành tráng theo chủ đề “Tết Nguyên Đán – Mừng Xuân Mới” đã được tổ chức tại tòa nhà cao nhất Nam Phi – Tòa nhà Leonardo ở Johannesburg. Buổi lễ thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cộng đồng người Trung Quốc tại Nam Phi, các doanh nhân, học giả và đông đảo người dân địa phương.

Trong những ngày gần đây, các video quảng bá chương trình Xuân Vận cũng được phát sóng tại các trung tâm thương mại ở các thành phố lớn của Trung Đông như UAE, Qatar, Saudi Arabia và Iraq, cùng với các thành phố ở Nam Phi như Cape Town. Những hình ảnh ấm áp của Tết Nguyên Đán kết hợp hài hòa với cảnh quan đô thị, mang đến cho người dân địa phương những trải nghiệm gần gũi với văn hóa Tết Trung Quốc ngay trong những khung cảnh quen thuộc hàng ngày.

Những sự kiện này không chỉ khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Tết Trung Quốc mà còn thể hiện sự kết nối văn hóa giữa các quốc gia, tạo ra những trải nghiệm đậm đà bản sắc dân tộc trong cộng đồng quốc tế.

Vân Bình

Nguồn: CCTV