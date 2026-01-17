Hotline: 0822.173.636   |

Nhiều nước tạm đóng cửa đại sứ quán tại Iran, Mỹ đưa ra 4 điều kiện để giải quyết bất đồng

Nhật Lệ
(Baothanhhoa.vn) - Anh, New Zealand, Bồ Đào Nha, Ukraine và Slovakia đã tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Iran với lý do lo ngại về an ninh. Tiếp theo, New Zealand và Slovakia hôm 16/1 thông báo tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Tehran do tình lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột quân sự

Chính phủ New Zealand thông báo đã tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Tehran và chuyển các dịch vụ lãnh sự sang Ankara. Ảnh: Iranriseonline

Bộ Ngoại giao New Zealand xác nhận các nhân viên của họ đã rời Iran an toàn trên các chuyến bay thương mại ngay trong đêm. Hiện tại, các hoạt động ngoại giao của nước này đã được chuyển về trụ sở tạm thời tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar cho biết quyết định rút nhân viên đại sứ quán được đưa ra do lo ngại về tình hình bất ổn tại Iran

Trước đó Anh đã tạm đóng cửa đại sứ quán và chuyển sang hoạt động từ xa từ ngày 14/01. Đại sứ và toàn bộ nhân viên lãnh sự đã được sơ tán sau một đánh giá an ninh nhằm ưu tiên sự an toàn của nhân viên.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff Ảnh: Tass

Trong diễn biến liên quan, Mỹ ngày 16/1 đã đưa ra 4 điều kiện để giải quyết bất đồng với Iran bằng con đường ngoại giao Phát biểu tại hội nghị do Hội đồng Israel-Mỹ (IAC) tổ chức ở Florida, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, ông Steve Witkoff đã công bố các yêu cầu then chốt của Washington đối với Tehran nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng hiện nay. Trong đó, 4 lĩnh vực chính mà Iran cần giải quyết:Làm giàu uranium: Kiểm soát và hạn chế các hoạt động hạt nhân; Chương trình tên lửa: Cắt giảm kho dự trữ tên lửa hiện có; Vật liệu hạt nhân: Xử lý lượng uranium đã làm giàu (ước tính khoảng 2.000 kg với mức độ tinh khiết từ 3,67% đến 60%). Các lực lượng ủy nhiệm: Chấm dứt hỗ trợ cho các nhóm vũ trang trong khu vực.

Ông Witkoff khẳng định: “Nếu Iran muốn tái hội nhập cộng đồng quốc tế, chúng ta có thể giải quyết 4 vấn đề này bằng con đường ngoại giao. Đó sẽ là một kết quả tuyệt vời,” đồng thời cảnh báo rằng các lựa chọn thay thế khác sẽ mang lại kịch bản tồi tệ hơn.

Nhật Lệ

Nguồn: Iranriseonline

