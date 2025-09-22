Nhiều nhà khoa học Việt Nam lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025

Tạp chí PLoS Biology của Hoa Kỳ vừa công bố danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới. Có 32 nhà khoa học trong top 10.000 thế giới có địa chỉ Việt Nam.

Danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới trên tạp chí được xây dựng bởi nhóm các nhà khoa học của Đại học Stanford (Mỹ), dựa trên căn cứ khai thác cơ sở dữ liệu Scopus.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trường ĐH Công nghệ) và GS.TS Trần Xuân Bách (Trường ĐH Y Dược) có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong 7 năm liên tiếp.

Cách đánh giá của các chuyên gia dựa trên những chỉ số đánh giá phức tạp chứ không chỉ đơn thuần đếm số lượt trích dẫn, và vì vậy cho kết quả chuẩn xác khi cập nhật cơ sở dữ liệu của hơn 7 triệu nhà khoa học được trích dẫn từ nguồn dữ liệu của Scopus.

Xếp hạng của họ dựa vào các tiêu chí quan trọng như: chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (composite score); tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index; số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất (single author); số trích dẫn cho các bài báo là tác giả chính (tên đầu tiên - first author và tác giả liên hệ - corresponding author), tác giả cuối cùng (last author), ...

Danh sách này cho thấy những nhà khoa học nào có tác động lớn nhất trong lĩnh vực của họ. Nếu nhà khoa học nằm trong danh sách các nhà khoa học hàng đầu trong danh mục này của Stanford Elsevier năm 2025, điều đó có nghĩa là công việc của họ đang thực sự quan trọng và hữu ích cho các nhà khoa học khác trong cộng đồng khoa học thế giới.

Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được công bố ngày 19/09/2025, có 32 nhà khoa học trong top 10.000 thế giới có địa chỉ Việt Nam.

Trong danh sách này, Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 nhà khoa học được xếp hạng cao trong top 10.000 thế giới là GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trường ĐH Công nghệ) được xếp thứ 5.750 và GS.TS Trần Xuân Bách (Trường ĐH Y Dược) được xếp thứ 5.085.

Đây cũng là 2 nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong 7 năm liên tiếp từ 2019 đến nay.

Đáng chú ý Đại học VinUni năm nay có 5 nhà khoa học hàng đầu người nước ngoài có mặt trong bảng xếp hạng này.

Ngoài ra, trong danh sách này có PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai); GS.TS Võ Xuân Vinh (ĐH Kinh tế TPHCM); TS Hoàng Đức Nhật (ĐH Duy Tân); TS Nguyễn Phúc Cảnh (ĐH Kinh tế TPHCM); GS.TS Nguyễn Xuân Hùng (Trường ĐH Công nghệ TPHCM)...

Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành).

Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, năm nay, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đã vươn lên xếp hạng 51 trong lĩnh vực Engineering (kỹ thuật), GS.TS Trần Xuân Bách xếp hạng 113 trong y tế cộng đồng.

Ngoài ra PGS.TS Lê Hoàng Sơn (ĐHQG Hà Nội) cũng lọt tốp 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới trên tạp chí đồng thời đứng thứ 53 trong lĩnh vực CNTT.

Kết quả này khẳng định thành quả của sự đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học và khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập mạnh mẽ với trình độ và các hướng nghiên cứu tiên tiến của thế giới.

Theo VOV