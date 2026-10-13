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Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

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(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), các cấp Hội Nông dân Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động tạo khí thế thi đua rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hưởng ứng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), các cấp Hội Nông dân Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động tạo khí thế thi đua rộng khắp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết và phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Nổi bật trong chuỗi hoạt động là Giải Bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 với sự tham gia của 8 đội bóng đại diện cho 3 cụm thi đua. Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hưởng ứng phong trào, nhiều Hội Nông dân xã, phường đã tổ chức các giải bóng chuyền tại địa phương tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Linh Sơn phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Tại xã Hà Long, chi hội nông dân các thôn đồng loạt tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm.

Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân xã Thạch Quảng thăm hỏi, động viên gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua.

Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân phường Hạc Thành ra mắt Chi hội Nông dân tổ dân phố Trường Thi.

Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân xã Hồ Vương ra mắt mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường.

Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân xã Thiệu Hóa trao học bổng cho con của hội viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Nhiều hoạt động chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Bà Lê Thị Liễu (người đứng giữa) hội viên nông dân phường Tĩnh Gia được vinh danh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”.

Chuỗi hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp Hội mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức Hội. Qua đó, tiếp tục động viên cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hoàng Lan

Từ khóa:

#Hội Nông dân Việt Nam #Các cấp hội #Đoàn kết

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