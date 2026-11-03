Nhiệt độ tháng 10/2026 cao nhất trong 65 năm qua

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 10/2026 đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 1,74 độ C.

Nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 10/2026 đạt 26,3 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 1,74 độ C. Đây là mức cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Cụ thể, trong tháng 10/2026, nhiệt độ trung bình tại hầu khắp các khu vực trên cả nước cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng Bắc Bộ ghi nhận mức cao hơn từ 2-3 độ C; một số nơi ở Nam Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Đáng chú ý, trong tháng có 61 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Đồng thời, 98 trạm có nhiệt độ trung bình tháng đạt hoặc vượt mức lịch sử, trong đó 87 trạm thuộc khu vực Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Niño tiếp tục duy trì với cường độ rất mạnh, xác suất lên tới 96%, tăng 3% so với dự báo cùng thời kỳ được đưa ra trong tháng trước. Xác suất El Niño đạt cường độ mạnh chỉ còn 4%.

Trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức chênh lệch phổ biến từ 0,5-1,5 độ C; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1-2 độ C.

Về lượng mưa, trong tháng 11/2026, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ mức trung bình. Trong khi đó, Trung Bộ có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%.

Đến tháng 12/2026, lượng mưa tại Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xấp xỉ mức trung bình. Từ Quảng Trị đến thành phố Huế, lượng mưa thấp hơn từ 20-40mm; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 50-100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20mm.

Trong tháng 1/2027, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại thấp hơn từ 10-30mm; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Dự báo cụ thể theo từng khu vực, tại Bắc Bộ, tổng lượng mưa tháng 11/2026 phổ biến từ 50-100mm, có nơi cao hơn. Trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm mỗi tháng, có nơi cao hơn.

Tại Trung Bộ, tháng 11/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn. Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 200-400mm, có nơi cao hơn; Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 30-50mm.

Sang tháng 12/2026, lượng mưa tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 30-60mm, có nơi cao hơn. Từ Quảng Trị đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi cao hơn; Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 10-20mm, có nơi cao hơn.

Trong tháng 1/2027, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; từ Quảng Trị đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến từ 50-100mm. Cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa.

Đối với Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng 11/2026 phổ biến từ 80-150mm, có nơi cao hơn. Tháng 12/2026, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi cao hơn; sang tháng 1/2027, khu vực này phổ biến ít mưa.

Các chuyên gia nhận định, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, cũng như đổ bộ vào đất liền nước ta, có khả năng thấp hơn mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm trong giai đoạn này là 2,8 cơn hoạt động trên Biển Đông và 1,1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu; số ngày rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ít hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại khiến nhiệt độ giảm mạnh, nhưng thời gian không kéo dài.

Trong tháng 11 và tháng 12/2026, Trung Bộ vẫn có khả năng xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Dù vậy, cần lưu ý nguy cơ tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm tại nhiều nơi ở Trung Bộ ngay trong các tháng chính mùa mưa. Sang tháng 1/2027, mưa lớn trên diện rộng có xu hướng giảm.

Trên phạm vi cả nước, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có khả năng xảy ra.

Nguồn: https://vtv.vn/nhiet-do-thang-10-2026-cao-nhat-trong-65-nam-qua-100261103085614503.htm