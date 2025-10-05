Nhật Bản: Tân Chủ tịch LDP Sanae Takaichi có bài phát biểu đầu tiên

Tân Chủ tịch của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Sanae Takaichi đã có bài phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên ngay sau khi đắc cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP), trong đó công bố chủ trương về đối nội, đối ngoại, an ninh và kinh tế. Bà Takaichi tuyên bố, đảng LDP đánh dấu kỷ nguyên mới, sẽ biến “những lo lắng của người dân thành hy vọng”.

(Bà Sanae Takaichi – Tân chủ tịch đảng LDP cầm quyền Nhật Bản phát biểu tại Tokyo. Ảnh: NHK

Tại cuộc họp báo, Tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Sanae Takaichi chia sẻ rằng, thay vì cảm thấy vui vào lúc này, bà tin thách thức thực sự vẫn đang ở phía trước và nhiều chính sách cần phải được triển khai nhanh chóng. Bà Takaichi nói: “Tôi chân thành kêu gọi từng người trong số các vị làm việc không ngừng nghỉ trong lĩnh vực của mình vì lợi ích của Nhật Bản và để tái xây dựng LDP". Tân chủ tịch LDP tuyên bố, đảng này đánh dấu kỷ nguyên mới, sẽ biến "những lo lắng của người dân thành hy vọng." Đồng thời bà Takaichi cũng công bố chủ trương về đối nội, đối ngoại, an ninh và kinh tế.

Về khuôn khổ liên minh, bà Takaichi cho biết cần phải có các thỏa thuận về chính sách để thành lập chính phủ với một đảng mới, đồng thời kêu gọi sự hợp tác từ các lực lượng đối lập nhằm nhanh chóng vạch ra các biện pháp hiệu quả để giải quyết lạm phát đang ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khuôn khổ hiện tại với đảng Komeito (Công Minh).

Về kinh tế và đối nội, bà Takaichi bày tỏ sẵn sàng tăng cường phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp thâm hụt, nhằm tài trợ cho các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bà cũng muốn thắt chặt việc sàng lọc đầu tư nước ngoài để bảo vệ an ninh kinh tế, cùng với các quy tắc nghiêm ngặt hơn đối với việc người nước ngoài không cư trú lưu trú quá hạn thị thực hay mua lại đất đai.

Bà Takaichi sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề phức tạp, bao gồm dân số già hóa, biến động địa chính trị, nền kinh tế trì trệ, và sự lo ngại ngày càng tăng về vấn đề nhập cư. Nữ chính trị gia này được biết đến là người chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự, và với việc bà thường xuyên đến thăm đền Yasukuni, việc bà được bầu làm lãnh đạo LDP có thể khiến Bắc Kinh cũng như Seoul không hài lòng.

Cuộc bầu cử lãnh đạo LDP diễn ra sau khi cựu Thủ tướng Ishiba tuyên bố từ chức để chịu trách nhiệm về việc liên minh cầm quyền mất đa số tại Thượng viện vào tháng 7/2025 cũng như tại Hạ viện vào tháng 10/2024. Bà Takaichi dự kiến sẽ được chọn làm Thủ tướng Nhật Bản tiếp theo tại một phiên họp bất thường của Quốc hội được lên kế hoạch tổ chức vào khoảng ngày 15/10, do liên minh thiểu số vẫn là lực lượng lớn nhất và các đảng đối lập vẫn còn chia rẽ.

Lê Hà (Nguồn: NHK, Al Jazeera, APT)