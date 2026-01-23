Nhật Bản giải tán Hạ viện, mở đường tổng tuyển cử sớm

Nội các Nhật Bản ngày 23/1 đã phê chuẩn quyết định giải tán Hạ viện 465 ghế, động thái hiếm thấy ngay đầu kỳ họp Quốc hội, qua đó mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2, trong bối cảnh Thủ tướng Sanae Takaichi tìm cách tận dụng mức tín nhiệm cao của chính phủ để củng cố vị thế cầm quyền.

Nội các Nhật Bản phê chuẩn quyết định giải tán Hạ viện. Ảnh: Xinhua

Nội các Nhật Bản do Thủ tướng Sanae Takaichi đứng đầu ngày 23/1 đã thông qua quyết định giải tán Hạ viện, cơ quan quyền lực nhất trong Quốc hội nước này. Theo truyền thông Nhật Bản, Hạ viện chính thức chấm dứt hoạt động trong ngày, ngay khi kỳ họp thường kỳ của Quốc hội khai mạc với sự có mặt của các nghị sĩ.

Sau đó, nội các dự kiến họp lại để xác nhận lịch trình cụ thể cho cuộc tổng tuyển cử. Hoạt động vận động tranh cử chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 27/1, trong khi ngày bỏ phiếu được ấn định vào 8/2. Toàn bộ 465 ghế Hạ viện sẽ được đưa ra tranh cử.

Dù Hiến pháp Nhật Bản trao quyền giải tán Hạ viện cho thủ tướng, đây là lần đầu tiên trong vòng 60 năm một quyết định như vậy được đưa ra ngay khi kỳ họp Quốc hội thường kỳ bắt đầu.

Bà Sanae Takaichi tại phiên họp bất thường của Hạ viện ở Tokyo sau khi đắc cử chức thủ tướng vào năm 2025. Ảnh: AFP

Thủ tướng Sanae Takaichi, người nhậm chức từ tháng 10/2025 sau khi được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), cho biết bà muốn để cử tri trực tiếp quyết định liệu chính phủ của bà có tiếp tục được trao quyền điều hành đất nước hay không. Quyết định kêu gọi bầu cử sớm được đánh giá là bước đi nhằm tận dụng mức tín nhiệm cao của nội các, trong bối cảnh liên minh cầm quyền hiện chỉ nắm đa số mong manh tại Hạ viện.

Cuộc bầu cử lần này được dự báo sẽ xoay quanh các vấn đề kinh tế – xã hội, đặc biệt là các biện pháp ứng phó với lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng. Cả phe cầm quyền và đối lập đều đề cập khả năng điều chỉnh thuế tiêu dùng, trong đó chính phủ cân nhắc cắt giảm thuế đối với thực phẩm trong thời hạn nhất định để giảm gánh nặng cho người dân.

Bên cạnh đó, chính sách tài khóa, chi tiêu quốc phòng, cũng như định hướng đối ngoại và an ninh tiếp tục là những chủ đề được dư luận quan tâm. Động thái giải tán Hạ viện diễn ra trong bối cảnh thị trường theo dõi sát các tín hiệu kinh tế vĩ mô, bao gồm số liệu lạm phát và quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Nguồn: NHK, Japan Today, China Daily, AFP