Nhà Trắng sẽ sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu đàm phán mở cửa Chính phủ bế tắc

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Kevin Hassett vừa cho biết, việc sa thải nhân viên liên bang sẽ được tiến hành, nếu các cuộc đàm phán ở Quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ rơi vào thế "hoàn toàn bế tắc”.

Nhà Trắng sa thải nhân viên liên bang nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa. Ảnh: Reuters

Trả lời kênh CNN, ông Hasset cho biết, Tổng thống Mỹ đang theo dõi các cuộc đàm phán ngân sách giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa, nhưng vẫn hy vọng rằng họ sẽ không phải làm vậy nếu phe Dân chủ nhượng bộ.

Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa một phần từ ngày 1/10, khi năm tài khóa 2026 bắt đầu mà chưa có đạo luật ngân sách nào được thông qua. Các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa bất đồng về quan điểm chi tiêu ngân sách, khiến các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc. Giám đốc ngân sách Nhà Trắng Russell Vought đã đe dọa nếu tình hình đóng cửa kéo dài, Nhà Trắng sẽ sa thải số lượng lớn nhân viên liên bang.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ bước sang ngày thứ 5 đóng cửa mà chưa có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ có một bước đột phá. Đảng Dân chủ đang giữ vững lập trường về những yêu cầu liên quan đến chăm sóc sức khỏe, trong khi đảng Cộng hòa nói rằng cuộc tranh cãi về việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Obamacare) có thể chờ sau khi chấm dứt đóng cửa.

Lãnh đạo phe đa số Cộng hoà tại Thượng viện John Thune cho biết, ông sẵn sàng xem xét các yêu cầu của phe Dân chủ, nhưng trước hết đảng Dân chủ phải đồng ý mở cửa lại chính phủ. Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 6/10 về hai dự luật tài trợ ngắn hạn cho chính phủ - một do phe Cộng hòa tại Hạ viện soạn thảo và một do Dân chủ soạn thảo - nhưng không dự luật nào được cho là sẽ đạt đủ 60 phiếu cần thiết để được thông qua.

Chính quyền của ông Trump nhiều lần cảnh báo về nguy cơ sa thải hàng loạt trong thời gian đóng cửa chính phủ. Tổng thống Trump nói rằng đợt đóng cửa này mang lại cho ông “cơ hội chưa từng có” để cắt giảm quy mô các cơ quan liên bang và sa thải nhân viên chính phủ, mặc dù chính quyền vẫn chưa thực hiện điều này.

Lê Hà

Nguồn: Reuters, CNN