Nhà Quốc hội và trụ sở các cơ quan của Quốc hội mở cửa dịp Quốc khánh

Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1.

Đông đảo người dân, trong đó có nhiều trẻ em đến từ các địa phương, tập trung xếp hàng phía phố Ngọc Hà để vào Lăng viếng Bác. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ngày 31/8, Văn phòng Quốc hội cho biết nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà Quốc hội và trụ sở các cơ quan của Quốc hội sẽ mở cửa để tạo điều kiện thuận lợi, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho nhân dân đến tham quan tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Cụ thể, Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1.

Thời gian mở cửa: Từ ngày 28/8/2025 đến hết ngày 2/9/2025. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 14h đến 16h30.

Trụ sở các cơ quan của Quốc hội (số 22 đường Hùng Vương) mở cửa cho nhân dân giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa trong khuôn viên các sảnh và sân vườn của tòa nhà.

Thời gian mở cửa: Từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 2/9/2025. Trong đó, ngày 31/8 và ngày 1/9: từ 8h đến 21h30. Ngày 2/9: từ 1h đến hết ngày.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh chung, Văn phòng Quốc hội đề nghị nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh và bảo vệ./.

Theo TTXVN