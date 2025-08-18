Nhà ở xã hội - khó mấy cũng phải làm

Chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 được xem như một trụ đỡ an sinh xã hội, tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế đất nước. Mục tiêu này được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Mặc dù chủ trương được các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích cực, nhưng phải khẳng định đây là hành trình không dễ dàng. Hơn 2 năm qua dù nhiều chính sách đặc thù đã được xây dựng, nhưng “nút thắt” về thủ tục, quỹ đất và nguồn vốn khiến tốc độ triển khai các dự án nhà ở xã hội còn chậm.

An cư mới lạc nghiệp, nhưng giấc mơ an cư với nhiều gia đình vẫn rất xa xăm. Một phần vì ngưỡng xác định thu nhập để được xem xét mua nhà ở xã hội còn cao.

Phần khác, số lượng nhà xã hội còn ít so với nhu cầu vô cùng lớn. Một yếu tố khác là sự minh bạch trong việc mua nhà ở xã hội là vấn đề được nhiều người bàn tán.

Tại hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng năm 2025 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước nên dứt khoát không thay đổi mục tiêu đã đề ra.

Người đứng đầu Chính phủ đã đề nghị “những việc cần làm ngay", yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao trong năm 2025; bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao là một trong những chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại tỉnh Thanh Hóa, đến đầu tháng 7/2025 đã hoàn thành 2.197 căn hộ nhà ở xã hội/13.787 căn theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 20/9/2023 của UBND tỉnh. Toàn tỉnh có 5 dự án phát triển nhà ở xã hội với 1.845 căn đang triển khai; phấn đấu hoàn thành thêm 4 dự án với 4.120 căn trong năm 2025, vượt 13,6% chỉ tiêu 5.249 căn nhà Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là thông tin tích cực, tuy nhiên đứng trước thực trạng tiêu cực từ thị trường vật liệu xây dựng khan hiếm, những rào cản về cơ chế, chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời và cả việc một số nhà đầu tư còn thiếu tiềm lực về tài chính, khiến chúng ta không khỏi lo lắng.

Chỉ khi các dự án nhà ở xã hội được các chủ đầu tư triển khai bằng trách nhiệm của trái tim, hối thúc của tình người, thì người thu nhập thấp mới có thể sớm an cư. Dẫu biết rằng chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội là chỉ tiêu khó thực hiện, nhưng khó mấy cũng phải làm. Phải đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương. Đó là yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu việc thực hiện nhà ở xã hội sắp tới phải gắn liền với việc đánh giá cán bộ.

Tất cả những điều đó đem đến cho chúng ta rất nhiều hy vọng.

Thái Minh