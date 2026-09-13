Nguyệt Ấn nỗ lực phát triển doanh nghiệp

Xác định phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư là giải pháp quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, những năm qua, xã Nguyệt Ấn đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thành lập các doanh nghiệp mới.

Phát triển doanh nghiệp giúp tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân xã Nguyệt Ấn.

Được sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự chủ động vượt khó, Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Hồ Gươm - Sông Âm đã phát triển ổn định, tạo việc làm cho khoảng hơn 600 lao động trong và ngoài xã Nguyệt Ấn, với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Kết quả này không chỉ giúp cải thiện đời sống người lao động mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Huệ, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Hồ Gươm - Sông Âm, cho biết: “Sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy và chính quyền địa phương là động lực to lớn giúp công ty không ngừng phát triển sản xuất, kinh doanh và đạt được nhiều kết quả tích cực. Ý thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, chúng tôi luôn chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn. Trong thời gian tới, công ty sẽ nỗ lực mở rộng quy mô, kết nối thị trường nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng địa phương trên hành trình phát triển kinh tế - xã hội”.

Để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, xã Nguyệt Ấn đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động quảng bá tiềm năng, lợi thế, đồng thời chú trọng công tác quy hoạch đất công nghiệp. Bên cạnh đó, xã cũng cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên gặp gỡ các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nhằm phục vụ hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, công tác đảm bảo an ninh trật tự được siết chặt nhằm xây dựng môi trường đầu tư an toàn, bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp.

Theo báo cáo của UBND xã Nguyệt Ấn, trên địa bàn xã có 17 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương với mức lương từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng. Phần lớn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, chấp hành tốt các quy định về đất đai, xây dựng, môi trường. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tiêu biểu như Công ty CP May xuất khẩu Nguyệt Ấn đang xây dựng xưởng may với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.500 lao động địa phương. Để sớm đưa xưởng may vào vận hành theo đúng kế hoạch, xã Nguyệt Ấn đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, địa phương cũng luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty mở các lớp đào tạo nghề may, nhằm đáp ứng kịp thời nguồn nhân lực cho xưởng may đi vào hoạt động.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn, cho biết: Là xã đặc biệt khó khăn, bởi vậy việc phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, địa phương vẫn quyết tâm phấn đấu đến năm 2030 sẽ thành lập mới 25 doanh nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn cấp trên nhằm hoàn thiện thủ tục đầu tư nhanh nhất. Bên cạnh đó, xã luôn đồng hành cùng người dân, hộ kinh doanh hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp, tập huấn kỹ năng quản trị, kế toán và tăng cường chuyển đổi số, qua đó tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và khuyến khích người dân làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.

Bài và ảnh: Xuân Anh