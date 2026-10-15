Người dân nô nức trải nghiệm AEON MALL Thanh Hóa ngày đầu mở cửa

Trong ngày đầu mở cửa, 15/10, Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa, tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá đã thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm dịch vụ. Sự xuất hiện của trung tâm bán lẻ hiện đại với hàng trăm thương hiệu góp phần làm sôi động thị trường tiêu dùng, mở ra kỳ vọng về một điểm đến mua sắm, vui chơi mới tại xứ Thanh.

Trong ngày đầu mở cửa, không khí nhộn nhịp bao trùm các khu vực sảnh chính, gian hàng thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng, siêu thị và khu ẩm thực.

Nhiều gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ và người cao tuổi tranh thủ đến tham quan, khám phá không gian mua sắm mới.

Tại các gian hàng, người dân dành thời gian tìm hiểu sản phẩm, tham khảo giá cả và lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu. Những thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Thanh Hóa thu hút sự chú ý của khách tham quan, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng địa phương.

Các chương trình ưu đãi trong dịp mở cửa cũng góp phần tạo sức hút, khuyến khích khách hàng trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ.

Sự có mặt của hàng nghìn người ở nhiều lứa tuổi cho thấy sức quan tâm của người dân đối với mô hình mua sắm hiện đại này.

Không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm, AEON MALL Thanh Hóa còn hướng đến việc hình thành không gian kết hợp giữa thương mại, ẩm thực và vui chơi, giải trí.

Rất đông các gia đình đã dành thời gian mua sắm, ăn uống và vui chơi tại AEON MALL Thanh Hoá. Trong khi đó, các bạn trẻ lại tập trung vào các hoạt động trải nghiệm, xem phim, vui chơi giải trí.

Cùng với hoạt động mở cửa đón khách, chương trình kích cầu tiêu dùng gắn với khai trương Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa đã được phát động. Chương trình hướng tới thúc đẩy hoạt động mua sắm, tăng sức mua trên thị trường và tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, sự phát triển của các mô hình bán lẻ hiện đại như AEON MALL Thanh Hoá mở ra thêm cơ hội để thị trường địa phương vận động theo hướng chuyên nghiệp, thuận tiện hơn.

AEON MALL Thanh Hóa có diện tích khu đất khoảng 105.000 m2, tổng diện tích sàn khoảng 120.000 m2 và diện tích cho thuê khoảng 52.000 m2. Trung tâm hiện có hơn 130 gian hàng, trong đó hơn 60% là các thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Thanh Hóa.

Dự kiến, lễ khai trương chính thức AEON MALL Thanh Hóa sẽ diễn ra vào ngày 18/10. AEON MALL Thanh Hóa được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của người dân mà còn góp phần thúc đẩy tiêu dùng, tăng tính cạnh tranh và tạo thêm động lực phát triển cho thị trường thương mại, dịch vụ của tỉnh.

Hoàng Đông - Phương Đỗ