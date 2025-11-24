Người bạn đồng hành của nông dân và doanh nghiệp

Là một trong những ngân hàng giữ vị trí chủ lực trong đầu tư nguồn vốn vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (AgriBank Bắc Thanh Hóa) đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng, với nguồn vốn ưu đãi, giải ngân nhanh chóng và thủ tục thuận tiện, đã tiếp sức cho hàng chục nghìn hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập một cách bền vững.

Agribank Bắc Thanh Hóa - người bạn đồng hành của nông dân và doanh nghiệp.

Những ngày đầu đông, theo chân cán bộ Agribank Hoằng Hóa về thôn Hợp Tân, xã Hoằng Thanh, đâu đâu chúng tôi cũng gặp cảnh người dân đang miệt mài chế biến hải sản, sản xuất nước mắm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp tới. Mùi nước mắm, hải sản sấy khô tỏa ra mang nét đặc trưng riêng mặn mòi vị biển. Chị Nguyễn Thị Yến, chủ cơ sở sản xuất nước mắm gia truyền Yến Phương không giấu được niềm vui: “Nếu không có vốn vay từ Agribank Hoằng Hóa - Bắc Thanh Hóa, chắc gia đình tôi không có cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhiều năm qua, ngân hàng luôn gắn bó, đồng hành cùng gia đình tôi từ những ngày đầu khởi nghiệp đầy gian nan cũng như đến lúc thành công”. Với tính cần cù, chịu khó, biết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, gia đình chị Yến đã trở thành hộ sản xuất, kinh doanh có tiếng tại địa phương. Hiện gia đình chị có 3 cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống ở xã Hoằng Thanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân khác, được nhiều người biết đến và học tập làm theo.

Ông Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bảo Phong (xã Hoằng Sơn), chia sẻ: "Thời gian qua, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế khó khăn đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng với sự chia sẻ, đồng hành của Agribank Hoằng Hóa, nhất là trong việc cải cách hành chính, tạo điều kiện hỗ trợ giảm lãi suất vay đã tạo động lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện doanh nghiệp đang được ngân hàng cấp cho tới hơn 5 tỷ đồng với lãi suất vay ưu đãi. Lãi suất thấp đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mua sắm thêm máy móc, mở rộng nhà xưởng, tạo việc làm cho hơn 400 lao động”.

Agribank Bắc Thanh Hóa không chỉ là một tổ chức tín dụng đơn thuần, mà đã trở thành người bạn đồng hành của nông dân và doanh nghiệp. Từ những đồng vốn ưu đãi, hàng nghìn mô hình sản xuất hiệu quả đã được gây dựng, góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ tín dụng Agribank Bắc Thanh Hóa không chỉ ngồi ở quầy giao dịch, mà còn thường xuyên đi từng ngõ, đến từng hộ dân về tận ruộng đồng, trang trại, nhà xưởng để nắm bắt nhu cầu thực tế. Chính sự gần gũi ấy giúp ngân hàng thấu hiểu và lựa chọn phương án hỗ trợ phù hợp từng đối tượng. Từ những khoản vay nhỏ vài chục triệu đồng đến những dự án hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh nông nghiệp năng động và hiện đại hơn.

Xác định vừa bảo đảm hoạt động kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn lựa chọn lĩnh vực “nông thôn là thị trường, nông nghiệp là đối tượng cho vay, nông dân là khách hàng chính”, ngân hàng đã đẩy mạnh triển khai cho vay trực tiếp đến người dân nhằm hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, thực hiện các chương trình hỗ trợ giảm lãi suất, giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng. Để tăng cường đầu tư nguồn vốn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, ngân hàng đã chủ động, linh hoạt cung ứng vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Không chỉ cho vay sản xuất, vừa qua, Agribank Bắc Thanh Hóa còn triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đặc biệt từ ngày 1/10 đến hết 31/12/2025, giảm tối đa 2% lãi suất/năm cho khách hàng đang có dư nợ tại Hội sở và các chi nhánh loại II. Đây là động thái mạnh mẽ thể hiện cam kết “chia sẻ lợi ích, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp” trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Cùng với đó, các đơn vị trực thuộc Agribank Bắc Thanh Hóa không chỉ mở rộng mạng lưới, mà còn đem các dịch vụ hiện đại đến tận thôn, bản. Nhiều sản phẩm như Agribank plus, Ebanking, thẻ ATM... hay các điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dụng đã giúp hàng nghìn hộ dân ở vùng nông thôn, miền núi tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức.

Những cánh đồng xanh mướt cùng vườn cây trĩu quả, những phân xưởng rộn tiếng máy... cho thấy một niềm tin tươi sáng về những vùng quê hiện đại, trù phú và phát triển bền vững. Thông qua các chương trình tín dụng, Agribank Bắc Thanh Hóa đã và đang đóng góp quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, XDNTM, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bài và ảnh: Khánh Phương