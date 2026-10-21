“Ngôi nhà mới” của học sinh vùng biên

Sau hơn 1 tháng vận hành, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Yên Khương đang dần trở thành ngôi nhà thứ 2 giúp các em an tâm bám trường, bám lớp, khép lại những quãng thời gian băng rừng, vượt sông đầy vất vả đi tìm con chữ. Từ bỡ ngỡ trong những ngày đầu đến trường, học sinh vùng biên đang từng bước thích nghi với cuộc sống tập thể, tự lập hơn trong sinh hoạt và học tập.

Tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Yên Khương, thầy cô như người cha, người mẹ thứ 2, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho học trò.

Những ngày đầu đến trường nội trú, Hà Phương Diễm, học sinh lớp 4A, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Yên Khương, thường xuyên khóc vì nhớ nhà. Lần đầu xa gia đình, cô học trò nhỏ chưa quen với nếp sinh hoạt tập thể, luôn mong được ở bên người thân.

Nhưng nhờ sự gần gũi, động viên của thầy cô, bạn bè, Diễm dần thích nghi, không còn khóc mỗi tối. Em cũng biết tự sắp xếp đồ dùng cá nhân, gấp chăn màn và chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Những thay đổi ấy giúp cô học trò nhỏ thêm tự tin, mạnh dạn và từng bước trưởng thành trong môi trường mới. “Lúc mới đến trường, buổi tối trước khi đi ngủ, em nhớ bố mẹ nên hay khóc. Cô giáo thường ngồi bên cạnh dỗ dành, động viên em. Cô bảo em cố gắng học tập, ở trường có thầy cô, bạn bè luôn bên cạnh. Được cô an ủi, em cũng đỡ nhớ nhà hơn” - Diễm chia sẻ.

Với những học sinh lớn hơn, cuộc sống nội trú lại mang đến những trải nghiệm riêng. Lò Thị Bảo Ngọc, học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Yên Khương vui vẻ kể về căn phòng có chăn, màn, chiếu mới và những giờ sinh hoạt cùng bạn bè. Sau giờ học, các em có thể chơi thể thao, ăn cơm, nghỉ ngơi rồi trở lại lớp tự học. Nhịp sinh hoạt được sắp xếp khoa học trong ngày giúp việc học tập và nghỉ ngơi của học sinh dần đi vào nền nếp. Không chỉ có thêm bạn bè, niềm vui trong sinh hoạt tập thể, các em còn được thầy cô hướng dẫn, chăm sóc trong những việc thường ngày. Với những học sinh nhỏ tuổi, sự quan tâm ấy giúp vơi đi nỗi nhớ nhà; với các em lớn hơn, cuộc sống nội trú cũng là cơ hội để rèn luyện tính tự giác, chủ động trong học tập và sinh hoạt.

Để tạo dựng nếp sống ấy, đội ngũ giáo viên cũng phải trải qua những ngày đầu không ít bỡ ngỡ. Với mô hình nội trú, ngoài giờ lên lớp, các thầy cô còn đảm nhận việc quản lý, chăm sóc học sinh trong từng bữa ăn, giấc ngủ.

Từ khi nhà trường tổ chức nội trú, cô Đỗ Thị Hương, giáo viên môn Lịch sử - Địa lý, chưa có dịp về thăm nhà. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cô còn phải sắp xếp thời gian trực trường, chăm lo cho học sinh, nhất là những em nhỏ lần đầu xa gia đình. Việc cân đối công việc ở trường và trách nhiệm với gia đình cũng trở thành một thử thách đối với giáo viên khi mô hình mới bắt đầu vận hành. Cô Hương chia sẻ: “Thời gian đầu, việc học sinh nhớ nhà, khóc vào ban đêm khiến các thầy cô không khỏi lo lắng. Ngoài việc dỗ dành, động viên các em, giáo viên còn phải hướng dẫn từng việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, từ giờ ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân. Vừa làm, các thầy cô vừa rút kinh nghiệm, học hỏi cách tổ chức hoạt động nội trú để từng bước đưa học sinh vào nền nếp”. Với 26 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có đến 20 năm gắn bó với vùng biên giới, cô Hương hiểu rằng, để học sinh an tâm học tập, sự quan tâm của thầy cô không chỉ nằm trong bài giảng mà còn ở những chăm sóc bình dị mỗi ngày. Chính tình yêu nghề, thương học trò như con em mình đã giúp cô cùng đồng nghiệp vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, dần thích nghi với yêu cầu của mô hình mới.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Yên Khương có hơn 710 học sinh. Trong đó, có 486 học sinh từ khối 4 đến khối 9 thuộc diện nội trú; số còn lại ăn bán trú và trở về với gia đình vào buổi tối.

Theo cô Lê Thị Nga, Phó hiệu trưởng nhà trường: “Ban giám hiệu đã phân công giáo viên, nhân viên trực theo ca, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh cả ngày lẫn đêm. Qua quá trình tổ chức thực hiện, nhà trường tiếp tục điều chỉnh cách quản lý, chăm sóc để phù hợp với tâm lý, lứa tuổi và nhu cầu sinh hoạt của các em”.

Từ những ngày đầu còn khóc vì nhớ nhà đến khi dần quen với cuộc sống tập thể, mỗi học sinh đang từng bước tìm thấy niềm vui và sự gắn bó trong môi trường mới. Ở đó, các em không chỉ học chữ mà còn học cách tự chăm sóc bản thân, sống cùng tập thể và trưởng thành qua từng ngày. Những thay đổi ấy đang góp phần làm nên ý nghĩa của ngôi trường nội trú - nơi thầy cô không chỉ truyền đạt tri thức mà còn đồng hành, chăm lo cho học sinh trên hành trình khôn lớn.

Bài và ảnh: Hương Quỳnh