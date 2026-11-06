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Ngoại trưởng Rodríguez phản đối Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt Cuba

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Ibero-America lần thứ 30 diễn ra ở Madrid (Tây Ban Nha), Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez đã phản đối việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa năng lượng nhằm vào đảo quốc này.

Ngoại trưởng Rodríguez phản đối Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt Cuba

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Ibero-America lần thứ 30 diễn ra ở Madrid (Tây Ban Nha), Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez đã phản đối việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế và phong tỏa năng lượng nhằm vào đảo quốc này.

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Ngoại trưởng Rodríguez phản đối Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt Cuba

Bộ trưởng Bruno Rodríguez ngày 5/11 đã chỉ trích việc Washington tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân, tổ chức có quan hệ thương mại với đảo quốc này. Ông kêu gọi cộng đồng các nước Ibero-America có hành động phù hợp với những nguyên tắc chung để ứng phó với các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy các dự án chung, chia sẻ tri thức và tìm kiếm những giải pháp phối hợp nhằm hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững.

Đề cập tình hình trong nước, Bộ trưởng Rodríguez cho biết trong 10 tháng qua, các biện pháp cấm vận và hạn chế kinh tế siết chặt từ phía Mỹ đang gây ra nhiều thách thức lớn đối với quá trình khôi phục kinh tế cũng như việc bảo đảm đời sống nhân dân đảo quốc này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Cuba sẽ không thay đổi lập trường trước sức ép từ bên ngoài.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng ngày thông báo Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân và tổ chức có liên quan đến Cuba, đồng thời đưa 5 tàu vào diện phong tỏa tài sản. Động thái này tiếp tục mở rộng các biện pháp hạn chế của Mỹ đối với các lĩnh vực năng lượng, vận tải biển và công nghệ của quốc đảo Caribe này.

Trước đó, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết mang tên “Sự cần thiết phải chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”. La Habana hoan nghênh kết quả này, coi đây là sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với lời kêu gọi chấm dứt các biện pháp cấm vận kéo dài nhiều năm qua.

Thanh Giang

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Từ khóa:

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