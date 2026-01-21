Ngoại trưởng Nga họp báo tổng kết hoạt động ngoại giao năm 2025

Tại cuộc họp báo tổng kết hoạt động ngoại giao Nga năm 2025, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã đưa ra nhiều đánh giá đáng chú ý về cục diện quốc tế, cho rằng trật tự thế giới đang bước vào giai đoạn biến đổi sâu sắc, với những điều chỉnh lớn về luật pháp quốc tế, cấu trúc quyền lực và phương thức quản trị toàn cầu.

Nga tổng kết hoạt động ngoại giao 2025. Ảnh: Apa.az.

Phát biểu trước đông đảo phóng viên Nga và quốc tế ngày 20/1, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo xu hướng áp đặt trật tự “dựa trên luật lệ” đơn phương đang rõ nét, đồng thời vai trò then chốt của Hiến chương Liên Hợp Quốc bị suy giảm, đe dọa ổn định và hợp tác quốc tế, bao gồm châu Âu.

Đề cập đến các điểm nóng toàn cầu, Ngoại trưởng Nga bày tỏ quan ngại trước những diễn biến làm gia tăng căng thẳng tại Venezuela và Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng các hành động đơn phương có nguy cơ làm phức tạp thêm môi trường an ninh khu vực. Ông cũng cho rằng cạnh tranh chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đang trở thành đặc trưng nổi bật của quan hệ quốc tế hiện nay.

Liên quan đến quan hệ Nga – Mỹ, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng việc nối lại đối thoại dưới thời Tổng thống Donald Trump mở ra cơ hội trao đổi, nhưng những khác biệt chiến lược sâu sắc vẫn chưa được thu hẹp. Một số vấn đề tưởng như mang tính khu vực, như thảo luận về Greenland, theo ông, đang làm dấy lên câu hỏi lớn về sự đoàn kết nội bộ và định hướng chiến lược lâu dài của NATO.

Về tình hình Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo rằng cuộc xung đột kéo dài đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng. Ông khẳng định Nga sẵn sàng cân nhắc các đề xuất hòa bình toàn diện, nhưng bất kỳ giải pháp nào không đi vào gốc rễ vấn đề đều khó đạt được ổn định lâu dài và có thể gây thêm rủi ro.

Ngoại trưởng Nga tái khẳng định Moskva sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích và các quyền hợp pháp của mình, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và đối thoại thiện chí. Ông cho rằng những nỗ lực cô lập Nga không đạt được kết quả như kỳ vọng, thể hiện qua sự tham gia của nhiều lãnh đạo quốc tế tại các sự kiện lớn trong năm qua.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo ngày 20.1. Ảnh: Southeast Missourian.

Đáng chú ý, trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam tại Nga về những kỳ vọng đối với Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra tại Hà Nội, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng đã quyết định tất cả các định hướng phát triển của đất nước. Ông tin tưởng kết quả của Đại hội XIV sẽ đóng góp rất lớn vào việc xây dựng các kế hoạch phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Sadanews.