Ngoại trưởng Mỹ: Chưa rõ Nga có nghiêm túc chấm dứt xung đột tại Ukraine

Ngày 14/2, Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng, hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có thực sự nghiêm túc trong việc chấm dứt xung đột với Ukraine hay không, cũng như khả năng đạt được các điều khoản hòa bình mà Kiev có thể chấp nhận và Moskva đồng thuận.

Ngoại trưởng Marco Rubio. Ảnh: BBC

Phát biểu bên lề Hội nghị An ninh Munich, ông Rubio cho biết những vấn đề cần giải quyết nhằm kết thúc cuộc chiến đã được thu hẹp phạm vi. Tuy nhiên, theo ông, đây lại là những câu hỏi khó nhất, đòi hỏi thêm thời gian và nỗ lực để tìm lời giải. Ông Rubio nói: “Chúng tôi chưa biết liệu phía Nga có nghiêm túc trong việc chấm dứt chiến sự hay không — họ nói là có — và họ sẵn sàng làm điều đó theo những điều khoản nào, cũng như liệu có thể tìm ra các điều khoản mà Ukraine chấp nhận và Nga đồng ý hay không. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm chứng.”

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Washington vẫn đang triển khai nhiều biện pháp nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến sự. Trong đó có việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Nga. Ông Rubio cũng cho biết trong các cuộc trao đổi với Ấn Độ, Mỹ đã đạt được các cam kết nhằm hạn chế việc tiếp tục mua dầu của Nga. Song song với đó, chương trình hỗ trợ quân sự cho Ukraine vẫn được duy trì, bao gồm việc cung cấp và bán vũ khí nhằm hỗ trợ nỗ lực phòng thủ của Kiev.

Theo ngoại trưởng Rubio, các biện pháp này vẫn đang được tiến hành liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là liệu có thể đạt được một kết quả mà Ukraine có thể chấp nhận và Nga sẵn sàng đồng thuận hay không.

Chiến sự Nga - Ukraine. Ảnh: Darkreading

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng đánh giá là “tiến triển” khi lần đầu tiên sau nhiều năm, các quan chức quân sự của hai bên đã có cuộc gặp ở cấp kỹ thuật trong tuần trước. Ông Rubio cho biết các cuộc gặp tiếp theo dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra, bao gồm một cuộc họp trong tuần tới, dù thành phần tham dự có thể thay đổi. Ngoại trưởng Rubio khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột thông qua giải pháp đàm phán, với điều kiện thỏa thuận đạt được phải công bằng và bền vững đối với các bên liên quan.

Trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn chưa có dấu hiệu đạt được đột phá về giải pháp hòa bình, Ukraine đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhằm mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có việc tăng cường kết nối với ASEAN trên nhiều lĩnh vực kinh tế và phát triển. Sau cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn bên lề Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Ukraine, ông Sybiha cho biết hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc hơn đối thoại và mở rộng sự tham gia thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh lương thực, năng lượng và số hóa.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng Nga đang chịu “tổn thất rất lớn” trong xung đột với Ukraine, ước tính khoảng 65.000 binh sĩ trong hai tháng gần đây. Ông Rutte nhận định mức độ thương vong cao cho thấy cường độ giao tranh vẫn ở mức nghiêm trọng, đồng thời phản ánh những khó khăn mà Nga đang đối mặt trên chiến trường. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết về nguồn dữ liệu cho con số này. Người đứng đầu NATO cũng khẳng định liên minh quân sự này hiện đủ mạnh để răn đe Nga, cho rằng Moskva khó có khả năng tấn công trực tiếp vào NATO trong thời điểm hiện tại. Theo ông Rutte, sức mạnh quân sự tập thể của liên minh vẫn duy trì ưu thế rõ rệt.

Lê Hà.

Nguồn: Ukrinform, Asean, Reuters