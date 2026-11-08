Ngoại trưởng Iraq: Các bên bên ngoài sử dụng lãnh thổ Iraq để tấn công các nước láng giềng

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với kênh Al Jazeera ngày 7/11, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết nước này có bằng chứng về việc các bên bên ngoài sử dụng lãnh thổ Iraq làm bàn đạp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia láng giềng.

Ông Hussein cho biết Baghdad đang điều tra các vụ tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh xuất phát từ lãnh thổ Iraq, đồng thời tìm cách giải quyết những bất đồng với Saudi Arabia thông qua đối thoại.

Saudi Arabia từng cáo buộc các nhóm vũ trang thân Iran hoạt động tại Iraq tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này. Tháng 9 vừa qua, Baghdad xác nhận các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia xuất phát từ lãnh thổ Iraq.

Theo Ngoại trưởng Hussein, Baghdad đang đàm phán với các nhóm vũ trang thân Iran nhằm đưa vũ khí của những nhóm này vào sự kiểm soát của nhà nước. Ông nhấn mạnh quá trình này cần được thực hiện thông qua đối thoại thay vì sử dụng vũ lực. Iraq cũng đang liên hệ với Tehran về vấn đề vũ khí do các nhóm vũ trang tại nước này nắm giữ.

Ban đầu, Chính phủ Iraq đặt thời hạn đến ngày 30/9 để các nhóm vũ trang đưa vũ khí vào sự kiểm soát của nhà nước. Đây cũng là thời điểm liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) dự kiến kết thúc nhiệm vụ và rút khỏi Iraq. Tuy nhiên, trước sự phản đối đối với chính sách này, Baghdad đã lùi thời hạn thực hiện đến tháng 6/2027, bất chấp sức ép kéo dài từ Mỹ về việc thực hiện cam kết giải giáp các nhóm vũ trang.

Đề cập nỗ lực duy trì thế cân bằng trong quan hệ giữa Tehran và Washington, ông Hussein xác nhận Mỹ đã chính thức yêu cầu Iraq đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Iran, ngoại trừ 2 cửa khẩu.

Ông cho biết Iraq hoan nghênh quan hệ hữu nghị và liên minh với Tehran, song phản đối mọi hành động can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Ngoại trưởng Iraq cũng cho biết nước này đã thiệt hại khoảng 60 tỷ USD do hoạt động xuất khẩu dầu mỏ qua eo biển Hormuz bị đình chỉ. Tuy nhiên, các chuyến hàng đã được nối lại sau khi Baghdad đạt được những thỏa thuận với Washington và Tehran.

Về cuộc chiến chống IS sau khi liên minh quốc tế rút khỏi Iraq, ông Hussein cho biết Iraq, Syria, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ đã thành lập một ủy ban nhằm phối hợp đấu tranh chống sự hiện diện của tổ chức này tại Syria.

Thanh Vân