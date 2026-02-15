Ngoại trưởng Iran: Châu Âu đã bị thay thế bởi các đồng minh của Tehran trong các cuộc đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 14/2 đã lên án cách tiếp cận mang tính thù địch của châu Âu đối với Tehran, cho rằng châu Âu, từng là “đối tác trung gian chủ chốt” trong các cuộc đàm phán hạt nhân, đã bị thay thế bởi những đồng minh của Iran ở Tây Á.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại một hội nghị ở Tehran vào ngày 8 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Tasnim.

Ông Araghchi đăng trên nền tảng mạng xã hội X: “Sự suy giảm này, khi hình thức được ưu tiên hơn thực chất, mang những thông điệp quan trọng”. Ông cho rằng điều này cho thấy Liên minh châu Âu (EU) không thể hiểu được những gì đang xảy ra ở Iran và đã đánh mất tầm ảnh hưởng địa chính trị chiến lược của mình trong khu vực Tây Á.

Ông Araghchi nói rằng tình trạng “tê liệt và không còn liên quan” của EU và nhóm E3 gồm Pháp, Anh và Đức thể hiện rõ trong diễn biến của các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran hiện nay.

Ông nói:“Từng là một đối tác quan trọng, châu Âu giờ đây không còn hiện diện nữa. Thay vào đó, các đối tác của chúng tôi trong khu vực hiệu quả và hữu ích hơn nhiều so với E3 đang ở bên lề và không có gì trong tay”.

EU gần đây đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố, động thái đã vấp phải phản ứng từ Tehran. Ảnh: AFP.

Các phát biểu của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh EU gần đây đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách mà khối này coi là tổ chức khủng bố, động thái đã vấp phải phản ứng từ Tehran. Trong khi đó, Iran và Mỹ đã nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp về vấn đề hạt nhân tại Oman từ ngày 6/2, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Giới quan sát cho rằng các diễn biến mới phản ánh những khác biệt quan điểm giữa Iran và các nước châu Âu, đồng thời cho thấy bối cảnh ngoại giao liên quan vấn đề hạt nhân Iran tiếp tục có những điều chỉnh đáng chú ý.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, PressTv.