Nghiên cứu thí điểm điều chỉnh tốc độ tối đa từng loại ôtô ở cao tốc 4 làn

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi các sở xây dựng, ban quản lý dự án, nhà đầu tư BOT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, quản lý, vận hành, bảo trì trên các tuyến quốc lộ và đường bộ cao tốc dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân 2026 và phục vụ bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các trạm dừng nghỉ khẩn trương triển khai hoàn thành các hạng mục thiết yếu (nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, nhà tạm) và đường ra, vào đấu nối với đường cao tốc để phục vụ người tham gia giao thông; tổ chức vận hành, khai thác thử nghiệm 4 trung tâm quản lý giao thông để phục vụ công tác quản lý, theo dõi tình hình giao thông và xử lý sự cố trên đường cao tốc trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Các đơn vị chủ động lập các phương án điều tiết, phân luồng giao thông khi có ùn tắc giao thông (phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương), nhất là trong thời gian lưu lượng vận tải tăng cao trước và sau các ngày nghỉ Tết, nghỉ Lễ; rà soát, bổ sung các công việc cần thiết để bảo đảm an toàn giao thông đối với các bến phà.

Trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe, làn dừng xe khẩn cấp không liên tục đang quy định tốc độ khai thác tối đa 90km/h cho các loại xe, các đơn vị cần nghiên cứu thí điểm điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa cho phù hợp với từng loại xe (ôtô con, ôtô chở người trên 29 chỗ, ôtô tải trên 3,5 tấn, xe khách giường nằm...) nhằm nâng cao an toàn giao thông.

Với các đoạn tuyến có điều kiện khai thác hạn chế (như độ dốc dọc lớn, dốc dọc kéo dài, đoạn đường đi qua khu vực thường xuyên có sương mù ảnh hưởng đến tầm nhìn và các trường hợp bất lợi khác), Cục Đường bộ yêu cầu cần nghiên cứu điều chỉnh tốc độ khai thác cho phù hợp, thời gian hoàn thành trong tháng 2/2026.

Ban quản lý dự án, nhà đầu tư BOT rà soát, bổ sung đinh phản quang; bổ sung đèn chớp vàng hoặc đèn cảnh báo (ưu tiên sử dụng năng lượng Mặt Trời) tại lề đường các làn dừng xe khẩn cấp không liên tục để người lái xe dễ nhận biết, phục vụ việc dừng, đỗ trong trường hợp cần thiết.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu các đơn vị rà soát để sửa đổi, bổ sung báo hiệu đường bộ trên đường cao tốc; triển khai công tác quản lý, bảo trì và khắc phục các tồn tại, hạn chế về kết cấu hạ tầng đường bộ; chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp quốc lộ trong thời gian chưa bàn giao công trình cho các Khu Quản lý đường bộ.../.

