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Nghị quyết số 21-NQ/TW: Quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan

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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan.

Nghị quyết số 21-NQ/TW: Quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan

Ngày 28/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan.

Nghị quyết số 21-NQ/TW: Quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan

Nghị quyết số 21-NQ/TW: Quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan

Nghị quyết số 21-NQ/TW: Quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan

Nghị quyết số 21-NQ/TW: Quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 28/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan.

Nghị quyết nêu rõ để hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất khẳng định nhiều quan điểm, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa; đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để định hướng sửa đổi đồng bộ Luật Đất đai và các luật có liên quan, nhằm tăng cường quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, khơi thông, huy động các nguồn lực; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Mai Huyền

Từ khóa:

#Nghị quyết #Luật đất đai #Ban chấp hành trung ương đảng #định hướng #Chủ tịch nước #Tổng bí thư #Mục tiêu tăng trưởng #Bảo vệ môi trường #Quản lý đất đai #Hiện thực hóa

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