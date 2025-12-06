Ngày làm việc thứ ba của Mỹ và Ukraine về kế hoạch hoà bình của tổng thống Trump

Ngày 6/12, phái đoàn Mỹ và Ukraine bước vào ngày làm việc thứ ba trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm tại Ukraine.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner tiêp tục có cuộc thảo luận với các nhà đàm phán Ukraine tại Miami ngày 6 tháng 12 nhằm thúc đẩy chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Ảnh: Yahoo News

Phái đoàn Mỹ do đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner dẫn đầu, sau khi vừa trở về từ cuộc gặp kéo dài năm giờ tại Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại Miami, hai ông đã thông báo chi tiết cho trưởng đoàn Ukraine gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Rustem Umerov và Tổng tham mưu trưởng Andrii Hnatov về kết quả làm việc tại Điện Kremlin, đồng thời trình bày một số ý tưởng mới nhằm thu hẹp khác biệt giữa các bên.

Trong tuyên bố chung công bố ngày 5/12, Mỹ và Ukraine xác nhận “đã đạt được tiến bộ” về khung an ninh cho Ukraine thời hậu chiến, nhưng nhấn mạnh rằng “bất kỳ bước tiến thực chất nào đều phụ thuộc vào cam kết nghiêm túc từ phía Nga”, bao gồm giảm leo thang và chấm dứt các hành động gây thương vong.

Washington khẳng định đã nhận thấy “khả năng đạt thỏa hiệp” ngay cả ở vấn đề lãnh thổ nhạy cảm nhất

Phái đoàn Ukraine tại cuộc đàm phán Ảnh: Reuters

Trước đó, Điện Kremlin tránh nêu chi tiết, song cố vấn cấp cao Yuri Ushakov mô tả các cuộc thảo luận với phái đoàn Mỹ là “xây dựng và hữu ích”, đồng thời thừa nhận một số đề xuất từ phía Washington “có thể chấp nhận được”.

Các cuộc đàm phán Mỹ–Ukraine diễn ra tại Shell Bay Club, Florida, trong bối cảnh chính quyền Trump thúc đẩy một phiên bản điều chỉnh của kế hoạch hòa bình, sau khi bản đề xuất ban đầu đối mặt với nhiều chỉ trích từ giới chức Mỹ và châu Âu.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn ngày 5/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng đàm phán và quan tâm tới việc tiếp tục, cũng như bắt đầu công việc nghiêm túc đối với dự thảo văn kiện cơ bản do êkíp của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị. Theo nghĩa đó, chúng tôi đã sẵn sàng và đang chờ đợi.”

Quan chức này cho biết lập trường của Moscow về giải quyết xung đột không thay đổi, song Nga sẵn sàng linh hoạt để tìm ra một giải pháp.

Nhật Lệ

Nguồn Xinhua news, The Strait Times