Ngày 19/11, xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs vụ kẹo Kera

Theo kế hoạch, ngày 19/11 tới, Toà án Nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo kế hoạch, ngày 19/11 tới đây, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life. Trong vụ án này Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) bị Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ “Kera” khiến hơn 56.000 người tiêu dùng bị lừa dối, gây bức xúc dư luận.

Ngoài ra còn có các bị cáo: Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT Công ty).

Hơn 24.800 hộp kẹo Kera chưa được tiêu thụ bị Cơ quan điều tra đã thu giữ.

Theo cáo trạng vụ án, vào tháng 7/2024, sau khi quen biết và kết nối qua mạng xã hội, các bị can Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng (tức “Hằng du mục”), Phạm Quang Linh (tức “Quang Linh Vlogs”) cùng Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh) bàn bạc, thống nhất thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến. Mục tiêu là tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Nhóm này sau đó kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021). Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30% cổ phần, với vai trò không chỉ góp vốn mà còn đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Các bị can phân công nhiệm vụ: Lê Tuấn Linh làm Giám đốc, đại diện pháp luật, phụ trách thủ tục pháp lý và kịch bản quảng bá; Lê Thành Công phụ trách liên hệ nhà sản xuất; còn Thùy Tiên, “Hằng du mục” và “Quang Linh Vlog” đảm nhiệm việc quay video, quảng bá, livestream bán hàng. Đặc biệt, Thùy Tiên tham gia sâu vào hoạt động quảng bá, xuất hiện tại nhiều sự kiện với vai trò gương mặt đại diện.

Hoa hậu Thùy Tiên tại cơ quan Công an. (ảnh: Bộ Công an)

Sau khi thống nhất, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt lựa chọn ý tưởng sản xuất “kẹo rau củ”, đánh vào tâm lý người tiêu dùng quan tâm sức khỏe. Công ty hợp tác với Công ty CP Asia Life (trụ sở Đắk Lắk, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT) để sản xuất sản phẩm mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng với Asia Life về việc gia công, đóng gói sản phẩm. Sau đó, nhóm bị can hoàn thiện thủ tục công bố sản phẩm, lập hồ sơ ghi rõ kẹo Kera chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả chiếm 28,13%.

Trên nhãn, sản phẩm được quảng bá bằng khẩu hiệu: “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

“Vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk trong video giới thiệu kẹo Kera. (Ảnh cắt từ Clip)

Dù đã ký hợp đồng với Công ty CP Asia Life và có nghĩa vụ kiểm tra chất lượng, nhưng Công ty Chị Em Rọt không thực hiện giám sát sản xuất. Các bị can biết rõ Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Nhóm cổ đông cũng nắm được kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ đạt 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Tuy nhiên, để bán được hàng, nhóm bị can đã thống nhất dàn dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Họ tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dựng cảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” tại Đà Lạt và Đắk Lắk, giới thiệu kẹo Kera được sản xuất từ 10 loại rau củ tươi sạch.

Trong các buổi phát sóng, nhóm bị can khẳng định mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần dùng 2-3 viên/ngày là đủ chất xơ, thậm chí còn bổ sung vitamin và tăng sức đề kháng.

Cơ quan tố tụng xác định, từ 12/12/2024 đến 16/1/2025, nhóm đã thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh mẽ. Nhiều người tiêu dùng tin tưởng đặt mua sản phẩm. Tính đến khi vụ việc bị phát giác, hơn 56.000 khách hàng đã mua trên 129.000 hộp kẹo Kera.

Một số người tiêu dùng sau khi sử dụng sản phẩm nghi ngờ và gửi kẹo Kera đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy hàm lượng chất xơ không đúng như quảng cáo.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an trưng cầu giám định. Kết luận của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) xác định trong 100g kẹo chỉ có 1,01g chất xơ.

Kết luận của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho biết mẫu gửi giám định không phát hiện 10 loại bột rau củ quả như ghi trên nhãn và bản tự công bố sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt. Cơ quan chức năng xác định “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera) là hàng giả.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 17/12/2024 đến 26/2/2025, Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị trên 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm bị can bán ra thị trường hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Hành vi của nhóm bị can đã xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của hàng chục nghìn người tiêu dùng, gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm suy giảm niềm tin xã hội. Việc quảng bá sai sự thật với sự tham gia của những người nổi tiếng càng làm cho mức độ lừa dối trở nên nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Theo cơ quan tố tụng, các bị can đã cố ý thực hiện hành vi “lừa dối khách hàng”, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh gian dối, đồng thời là bài học cảnh báo cho người tiêu dùng khi tiếp cận sản phẩm quảng cáo trực tuyến.

Theo VTV