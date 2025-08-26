Ngập lụt, chia cắt cục bộ; bước đầu ghi nhận nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu

Đêm 25 rạng sáng ngày 26/8, do ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mưa to và gió lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, mưa lớn làm một số địa phương bị chia cắt, cô lập. Tiêu biểu, như: Xã Xuân Chinh bị mất điện từ 15 giờ ngày 25/8, cô lập hoàn toàn với bên ngoài và 14 thôn của xã bị cô lập; xã Vạn Xuân, 4 thôn Hang Cáu, Nhồng, Quạn, Khằm bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Ngoài ra tại thôn Thác Làng có 7 hộ/20 nhân khẩu bị cô lập; xã Tân Thành có 9 thôn, hơn 1.500 hộ với 6.423 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, mưa lớn làm hơn 529,4ha lúa vụ thu mùa, 133,7ha hoa màu, cây trồng hàng năm bị ngập, gãy đổ; hơn 55ha nuôi trồng thủy sản của người dân bị ngập, thiệt hại. Đồng thời, gây hư hỏng 37 ngôi nhà, 2 điểm trường và hàng trăm cây bóng mát trên toàn tỉnh. Đến 8h ngày 26/8, đê hữu sông Chu đoạn Km46+445 - K46+470 thuộc địa phận phường Đông Tiến bị sạt lở mái với chiều dài hơn 25m; nhiều đoạn mương, công trình giao thông nông thôn tại các địa phương cũng bị sạt lở, gây trở ngại cho việc lưu thông, sinh hoạt của người dân.

♦ Tại xã Thọ Xuân, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn, nước sông Chu dâng cao đã gây ra sự cố sạt mái đê tại K16+700 đến K24+142, đoạn qua thôn Lễ Nghĩa 2 với chiều dài khoảng hơn 30m.

Ngay khi phát hiện sự cố, sáng 26/8, xã Thọ Xuân đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp.

Hiện nay, công tác khắc phục cơ bản đã hoàn thành bước đầu, góp phần đảm bảo ổn định tuyến đê. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục phân công lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kiểm tra thường xuyên tình hình các tuyến đê để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

♦ Tại xã Biện Thượng, theo thống kê, có 20 cột điện chiếu sáng, 1 cột viễn thông và 45 cây xanh bị gãy đổ. Tại dốc 20, xã Vĩnh Hùng (cũ) xảy ra sạt lở mái taluy dương; 15m mương thủy lợi bị sập tại khu vực Đồng Bớn.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn xã có 20ha ngô thời kỳ trổ cờ bị gãy đổ; hơn 107ha lúa bị ngập cục bộ.

Xã Biện Thượng đã triển khai các biện pháp tiêu thoát nước để bảo vệ mùa màng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cụ thể, xã đã bố trí lực lượng trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ; các tổ công tác túc trực tại khu vực nguy cơ sạt lở để kịp thời sơ tán dân, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước để bảo vệ mùa màng; cắm biển báo tại các ngầm tràn, bố trí lực lượng điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

♦ Tại xã Hoạt Giang, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều nơi, một số đoạn đê trên địa bàn đã bị tràn và nguy cơ tràn.

Các lực lượng và người dân tham gia chống tràn đê tả sông Hoạt.

Qua kiểm tra thực tế, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động lực lượng xung kích, dân quân tự vệ và được sự hỗ trợ của Trung đoàn 27, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 cùng Nhân dân trên địa bàn tổ chức đắp bao tải đất chống tràn ở các đoạn đê tả Sông Hoạt dài 300m; đê bao Thổ Khối dài 150m, đoạn Quốc lộ 1A qua công ty giày Venus, Trường THPT Hà Trung, cổng chợ Vừng dài 150m. Đồng thời, đặt biển cảnh báo, phân công lực lượng trực chốt tại các điểm ngập tràn.

Trung đoàn 27, Sư đoàn 390 và người dân tham gia chống tràn đê bao Thổ Khối.

Mưa lớn đã làm ngập nhà ở, chuồng trại chăn nuôi của hơn 100 hộ dân sống ngoại đê, ven sông, ven đê, vùng trũng thấp thuộc các thôn Yên Xá, Vân Điền, Thổ Khối, Trung Chính... Các lực lượng và Nhân dân đã tổ chức kê cao tài sản, di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi có địa hình cao.

Một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị ngập cục bộ do nước sông dâng cao. Địa phương đã huy động lực lượng, vật tư, nhân lực, máy móc thực hiện chống tràn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Hiện nay, xã Hoạt Giang đang chỉ đạo lực lượng dân quân, xung kích, lực lượng tuần tra canh đê tăng cường tuần tra canh gác đê, đặc biệt các đoạn đê trọng điểm xung yếu; có hiện tượng thấm dột, tràn. Phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã xuống từng địa bàn được phân công phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các thôn trong công tác phòng chống thiên tai.

♦ Tại xã Tây Đô, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và hoàn lưu sau bão gây ra đã làm đổ sập 1 công trình nhà ở thôn Tiến Ích 2 (không có người ở); khu bèo thôn Thành Phong nước mương Yên Tôn tràn sang ao làm gãy tụt đường khoảng 50m dài; rạn nứt đường giao thông liên thôn từ Tân Lập đến thôn Thành Phong khoảng 15m dài. Thiệt hại về nông nghiệp có 128,74 ha diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do ngập; công trình Thủy lợi bị bị vỡ 50m mương tại thôn Tân Lập; diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn bờ 30,03 ha.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chủ động phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng cứu và hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống xảy ra. UBND xã cũng đã chủ động, phối hợp với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn xã sẵn sàng ứng cứu với mọi tình huống, chuẩn bị các mặt hàng nhu yếu phẩm dự trữ. Đến thời điểm 10 giờ ngày 26/8/2025, xã đã vận động, tổ chức di dời tài sản, dân cư sinh sống ở bãi ngoài đê với 134 hộ.

Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát vận hành, điều tiết người và phương tiện qua các tràn, khu vực có nguy cơ ngập sâu chảy xiết, sạt lở đất. Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng trực 24/24h để ứng phó kịp thời khi có giông lốc, mưa lớn xảy ra.

♦ Tại xã Cẩm Thạch, mưa bão đã làm 38 nhà bị ngập và phải sơ tán người cùng tài sản; 34 hộ bị chia cắt. Về sản xuất nông nghiệp, có 46ha lúa, 12ha mía bị ngập sâu...; 2 công trình thủy lợi bị lũ làm hư hỏng; 7 cung đường, 9 ngầm tràn bị ngập tạm thời không đi lại được. Hiện nay, các lực lượng từ xã tới thôn, xóm tập trung cao độ khắc phục hậu quả do mưa bão số 5.

♦ Tại xã Đồng Lương, đất đá sạt lỡ vào nhà ảnh hưởng 28 hộ; đồng thời làm ngập 34ha lúa, ngô và hoa màu khác. Mưa lũ cũng gây nên 4 điểm sạt lở đất đá có ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân; trong đó có 1 điểm tại Quốc lộ 15, 1 điểm tại thôn Tân Bình,1 điểm tại thôn Thung, 1 điểm dốc Tắc Té, thôn Tân Phong.

Hiện nay các điểm sạt đã được dọn dẹp sơ bộ, riêng điểm sạt lở thôn Tân Bình chưa thực hiện được.

♦ Tại xã Định Tân, tính đến trưa ngày 26/8, mực nước tại Trạm khí tượng thủy văn Lý Nhân sông Mã là 10,22m. Mưa vẫn tiếp diễn và chưa có chiều hướng giảm, có thể xảy ra ngập lụt.

Toàn xã có khoảng 182ha lúa (chủ yếu đang trổ bông và đứng đòng) bị ngập, gẫy; diện tích rau màu ở vùng bãi, nhiều cây gỗ lớn keo, lát... bị đổ gãy; 9,5ha thuỷ sản bị ngập.

Xã có 398 hộ (1.477 khẩu) sinh sống khu vực ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ ngập lụt khi có lũ và 4 trang trại ao hồ, thuỷ sản, cây ăn quả ngoại ngoài đê.

Ngay trong tối 25 và sáng 26/8, các lực lượng chức năng của xã đã hỗ trợ các hộ dân chuyển tài sản, vật nuôi về nơi an toàn; tổ chức chặt, giải tỏa cây đổ, giải phóng hành lang an toàn giao thông.

UBND xã phối hợp với đơn vị thuỷ nông đóng cửa cống tiêu nước Yên Thôn và vận hành máy bơm để tiêu úng nước từ đồng ra sông. Đồng thời có phương án di dân và tài sản của dân đến các điểm an toàn khi có báo động cấp độ 1 đến cấp độ 2.

Các đồng chí lãnh đạo xã Định Tân và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 5.

♦ Thông tin từ Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa, mưa lớn khiến bờ tả kênh chính Nam đoạn từ K2+115 - K2+195 bị sạt mái ngoài, chiều dài đoạn sạt khoảng 80m.

Bờ tả kênh chính Nam bị sạt lở.

Công ty đã chủ động triển khai xử lý bằng các biện pháp tạm thời như: phủ bạt, đóng cọc tre để sạt trượt không phát sinh thêm. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h để theo dõi, chỉ đạo, điều phối lực lượng, cấm phương tiện đi lại để đảm bảo an toàn giao thông; báo cáo kịp thời khi có tình huống xảy ra.

♦ Trên địa bàn xã Thạch Bình có mưa vừa, mưa to, hiện tại mực nước sông Bưởi đã lên mức báo động 1. Có 5 hộ với 14 khẩu bị cô lập; 530m tường rào bị đổ; ngập 63ha lúa, 20,5 mía và hoa màu.

Từ sáng sớm nay, xã đã chỉ đạo vận hành 3 trạm bơm tiêu úng gồm Trạm bơm tiêu hón Sâm, Trạm bơm tiêu hón Sành, Trạm bơm tiêu Cổ Tế để bảo vệ diện tích lúa, hoa màu trên địa bàn.

♦ Ghi nhận đến thời điểm 10 giờ ngày 26/8, trên địa bàn xã Thành Vinh đã sảy ra sạt lở đất tại tuyến đường liên thôn Đồng Thành đi Yên Sơn (xã Thành Yên cũ). Cụ thể, phần taluy âm giáp suối bị sạt với chiều dài khoảng 50m, chiều cao khoảng 15m, chiều sâu sạt lở khoảng 2m và có nguy cơ mở rộng phạm vi nếu tiếp tục có mưa kéo dài. Vị trí sạt lở này đã chia cắt tuyến đường từ xã Thành Mỹ cũ đi các thôn Yên Sơn 2, Yên sơn 1 thuộc xã Thành Yên cũ.

Ngoài ra, có 2 điểm sạt lở đất đá tràn xuống đường giao thông tại thôn Thành Trung và thôn Mục Long.

Xã Thành Vinh đã chỉ đạo cắt cử lực lượng canh gác 24/24h, chăng dây, cắm biển cấm người và phương tiện qua lại tuyến đường trên để đảm bảo an toàn.

♦ Tại xã Giao An, hầu hết các tuyến đường tại khu vực đường tỉnh 530D, đường xã từ Lý Ải đi Giao An tại các thôn: Ang, Trô, Chiềng Nang, Viên, Poọng, Nghịu Tượt, Khụ 1 đều có các vị trí ngập tại các tràn giao thông, sâu hơn 0,5m, chia cắt cục bộ tại các thôn: Trô, Chiềng Nang, Viên, Poọng, Chiềng Lằn, Húng, Khụ 1, Nghịu Tượt...

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, xã Giao An đã phân công lực lượng trực gác, ngăn không cho người và phương tiện giao thông đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, huy động phương tiện để thông tuyến giao thông.

♦ Xã Tam Lư: 5 ngầm tràn qua các tuyến đường nước đã chảy qua tràn; có 3 điểm sạt lở trên Quốc lộ 16; 4 điểm sạt lở đường liên bản (từ bản Nà Ơi đi bản Muống; bản Hậu đi bản Tình; bản Sại đi bản Piềng Khóe; bản Tình đi bản Sỏi).

Xã đã hỗ trợ di chuyển 62 hộ với 267 nhân khẩu sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở sang nhà người thân, anh em có nhà ở kiên cố để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng xã Tam Lư hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.

♦ Xã Sao Vàng: Tại thôn Ba Ngọc: Một đoàn công nhân 10 người đi làm về do bị nước ngập chia cắt nên gửi lại xe và di chuyển bằng bè mảng, cả 10 người rơi xuống suối đã trục vớt đảm bảo an toàn.

Một số thôn bị ngập cục bộ gây chia cắt; nhiều diện tích lúa ở cụm Thọ Lâm, thôn Xuân Tâm... bị ngập hoàn toàn

Thôn Đồng Cốc: Ngập 3 hộ, đã di dời được 2 hộ, 1 hộ ngập sâu chưa tiếp cận được, người vẫn an toàn.

Thôn Làng Sung: Sạt lở đất hộ Bùi Văn Quyết, hiện tại chưa tiếp cận được, người vẫn an toàn.

Thôn Làng Pheo: Sạt lở đất hộ ông Phạm Văn Niên, hiện chưa tiếp cận được do chia cắt, người vẫn an toàn.

♦Xã Thọ Lập: Tại đoạn đê tả sông Chu đoạn km5+300 đến km6+300 xuất hiện hiện tượng bị sụt lún mái đê.

Xã đã kịp thời huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, gia cố lại hệ thống cọc, phủ bạt che chắn không để tạo rãnh xói tại khu vực trên. Đồng thời tổ chức cắm mốc, căng dây, đặt biển cảnh báo nguy hiểm trong khu vực đang có diễn biến sạt lở và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với đó, xã Thọ Lập tổ chức kiểm tra, rà soát các hộ dân đang sinh sống gần khu vực sạt lở, có nguy cơ mất an toàn và theo dõi diễn biến mưa lũ để sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời khi có tình huống xấu xảy ra.

Các lực lượng xã Thọ Lập tích cực gia cố đê tả sông Chu.

♦ Xã Bá Thước: Đã tổ chức di dời 51 hộ/ 218 khẩu do ngập úng, sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn.

Hiện có 3 điểm dân cư bị cô lập là Thôn Cả, khu đồng Song thôn Chiềng Ai, khu phố Sán với tổng số hộ bị chia cắt là 269 hộ/1.063 khẩu; trong đó, thôn Cả có 253 hộ với 1.004 khẩu; thôn Chiềng Ai 13 hộ với 47 khẩu, khu phố Sán 3 hộ với 12 khẩu.

Xã và thôn đã hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ thôn Chiềng Ai và khu phố Sán trong thời gian cô lập.

♦ Tại xã Vạn Xuân: 4 thôn Nhồng, Quạn, Khằm, Hang Cáu bị cô lập do nước ngập sâu cách ly với trung tâm xã, với 542 hộ và 2.536 nhân khẩu.

Có 2 khu vực bị cô lập lâu dài với 24 hộ; trong đó, thôn Thác Làng 7 hộ với 20 nhân khẩu, thôn Cang Khèn 17 hộ với 68 nhân khẩu. Xã Vạn Xuân đã bố trí, sắp xếp cho người dân dự trữ lương thực, thực phẩm trong thời gian bị cô lập.

Xã đã thực hiện sơ tán 105 hộ gia đình với 366 nhân khẩu có nguy cơ ngập, sạt lở đất đến vị trí cao, an toàn.

Ngoài ra, có khoảng 100m tường rào 2 bên đường của các hộ dân đoạn từ nhà văn hoá thôn Lùm Nưa đi Pù Lẹ bị sập đổ; Trụ sở Công an xã và một số hộ dân bị sập đổ tường rào, đất đá trôi vùi lấp sân, cổng.

Trên địa bàn xã Cầu dân sinh Tà Sớn bị lũ cuốn trôi đầu cầu; Đường tỉnh lộ 519 nhiều đoạn bị chia cắt, không lưu thông được do sạt lở đất, cây cối gẫy đổ gây ách tắc, nước dâng ngập tại điểm cầu (Cầu Hón Ngồi – Km10+700). Và, nhiều tuyến đường xã, thôn, xóm sạt lở.

Mưa lớn gây cô lập cục bộ một số thôn của xã Vạn Xuân.

♦ Xã Quan Sơn: Tại bản Bách có 4 hộ/13 khẩu bị đất đá sạt vào tường nhà; tại bản Bôn có 4 hộ/19 khẩu nằm trong khu vực nguy cơ lũ ống, lũ quét, hiện tại các hộ đã được sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Tại Quốc lộ 217 Đoạn qua bản Hẹ bị sa bồi, sạt taluy dương; đoạn qua khu phố Păng, phố Ngàm bị sạt taluy dương gây ảnh hưởng đến các phương tiện và người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng xã Quan Sơn xử lý các tuyến đường giao thông bị sạt lở.

♦ Tại xã Điền Lư: Đã chủ động ứng phó và di dời 72 hộ/214 khẩu tại thôn Khà, Giổi, Thung Tâm, Vèn, Mý, Côn, Điền Giang, Điền Lý, Rầm Tám, Cò Lượn ra khỏi vùng nguy hiểm.

Di dời 18 hộ dân thôn Cò Lượn ra khỏi vị trí có nguy cơ sạt lỡ đất và bố trí chỗ ở tạm cho các hộ gia đình sơ tán. Đồng thời, hỗ trợ 50 kg gạo, 10 thùng mì tôm cho các hộ sơ tán tại thôn Cò Lượn.

Mưa lớn làm thiệt hại hơn 81ha nông, lâm nghiệp; 10,6ha ao nuôi cá và 3 tuyến đường bị chia cắt (Thôn Mí đi thôn Vèn, Thôn Trênh đi thôn Mí, thôn Côn).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã phối hợp với các thôn trực để ứng phó với thiên tai; cắm biển cảnh báo tại các vùng nguy hiểm.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Điền Lư thực hiện cắm biển cảnh báo.

♦ Tại xã Quảng Chính, hơn 9,1ha rau màu bị ngập, khoảng 54,5ha lúa vụ thu mùa và nhiều cây bóng mát bị đổ gãy; ngập hơn 315 ha nuôi trồng thuỷ sản của người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, cử cán bộ theo dõi, bám sát địa bàn để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ người dân ứng phó với thời tiết và khắc phục hậu quả của thiên tai.

Lực lượng chức năng xã Quảng Chính thực hiện tiêu thoát nước bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp cho người dân.

♦ Xã Cẩm Vân có 84ha diện tích hoa màu bị ngập lụt (trong đó, cây lúa 75ha; ngô 5ha; cây gai xanh 2ha; sắn dây 2ha), 350 con ngan, gà; 15 đàn ong bị lũ cuốn trôi.

Trên địa bàn xã có 12 điểm ngầm tràn và đường giao thông (đường Hồ Chí Minh và đường tỉnh 518) đã bố trí cắm biển cảnh báo và cử lực lượng túc trực 24/24h không cho người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn.

Trong đêm, một số điểm tại các tuyến giao thông bị đất đá tràn ra đường. Hiện xã đã tiến hành cử người và điều phương tiện san gạt để đảm bảo giao thông thông suốt.

Nhiều tuyến đường ở xã Cẩm Vân bị ngập.

♦ Xã Thạch Quảng: 38 hộ dân bị cô lập, tập trung chủ yếu tại thôn Biện (xã Thạch Lâm cũ).

Ngoài ra, toàn xã có nhiều dện tích hoa màu bị ngập úng, đổ gãy. Trong đó, diện tích lúa là 23,52ha; ngô 8,67ha; mía 16ha. Nhiều đoạn tràn trên địa bàn nước dâng cao, người và phương tiện không thể lưu thông. Xã đang tiếp tục theo dõi tình hình, rà soát thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó.

Nhiều tuyến đường ở xã Thạch Quảng bị ngập nước.

♦ Xã Trung Thành: Nhà ở của hộ ông Phạm Văn Tiệp ở bản Bước bị sạt taluy dương làm hư hỏng toàn bộ nhà cửa (khối lượng đất khoảng 120m3); hộ ông Phạm Bá Sần ở bản Pu bị đá lăn sập nhà, bếp.

Ngoài ra, trên địa bàn xã có 120m đường giao thông bị thiệt hại. Trong đó, sạt lở ta luy dương tuyến đường bản Bước dài khoảng 30m. Sạt taluy âm đường khu tái định cư bản Chiềng làm sập tường rào nhà văn hóa bản khoảng 40m. Sạt taluy âm tuyến đường từ đầu cầu cứng đến Trường mầm Non bản Chiềng khoảng 50m.

Lực lượng chức năng xã Trung Thành xử lý các tuyến đường bị sạt lở.

♦ Xã Tân Thành đã di dời 65 hộ với 217 nhân khẩu (trong đó có 25 hộ/97 khẩu di dời do ngập lụt, 40 hộ/120 nhân khẩu di dời do sạt lở).

10 thôn với 1.526 hộ, 6.468 khẩu bị cô lập. Có hộ ông vi Văn Nhàn, thôn Kha bị lũ ống làm sập bếp, nhà vệ sinh và khu chăn nuôi diện tích khoảng 80m2; hộ ông Lang Văn Tiễn thôn Chiềng, bị sạt lở khối lượng 500m3.

Ngoài ra, tuyến đường giao thông đoạn Dốc Chùa, thôn Thành Lãm bị sạt lở đất, khối lượng đất đá khoảng 100m3; đường giao thông liên thôn từ Kha đến Buồng bị sạt lở, khối lượng khoảng 20m3.

Toàn xã có 38,6ha diện tích lúa bị ngập lụt (trong đó có nguy cơ mất trắng 12,3ha), ngô là 1,5 ha; thuỷ sản có 4,05ha bị tràn.

Xã đã bố trí, phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm chốt ở các khu vực tràn nước dâng cao để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Lực lượng chức năng xã Tân Thành hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn.

♦ Tại phường Trúc Lâm: Khoảng 22h ngày 25/8,1 đồng chí công an phường trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông, bị cây đổ gãy nên bị thương nhẹ.

Trên địa bàn, một số biển báo, cụm pano, cổng chào bi gãy đổ; 1 ô tô của người dân ở tổ dân phố Bắc Sơn bị trơn trượt, trôi xuống tràn (do nước tràn dâng cao lên đường giao thông gần khu dân cư, không có thiệt hại về người).

Ngoài ra, hơn 60m đường giao thông tại điểm sông Tuần Cung, tổ dân phố Thế Vinh bị sạt lở (100m có nguy có cao tiếp tục sạt lở); 5 cột điện 0,4kV bị gãy đổ, hệ thống dây điện các khu dân cư bị hư hỏng gây mấy điện trên toàn phường.

Có 9 tràn bị ngập, UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị cắm biển cảnh báo và lập hàng rào chắn, cử lực lượng công an, quân sự và đội xung kích canh gác 2 đầu ngầm tràn...

Lực lượng chức năng phường Trúc Lâm xử lý cây gãy đổ do mưa.

♦ Tại xã Thạch Lập, mưa lớn đã gây sạt lở núi làm sập góc nhà ông Triệu Duyên Hùng, thôn Tân Thành, rất may không bị thiệt hại về người.

Trong đêm 25/8, xã Thạch Lập cũng đã di dời 18 hộ gia đình với 49 nhân khẩu tại các thôn Đô Quăn, Mùn Bương, Minh Tiến, Lập Thắng, Quang Vinh đến nơi an toàn.

Xã cũng đã rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở, đá lăn, tràn (6 tràn) và đã cắm 12 biển cảnh báo. Phân công các lực lượng thường xuyên túc trực tại các địa điểm xung yếu; khuyến cáo Nhân dân các biện pháp phòng, chống sạt lở đất và không di chuyển qua các điểm tràn nước dâng chảy xiết.

Mưa lớn đã gây sạt lở núi, làm sập góc nhà dân ở xã Thạch Lập.

♦ Tại xã Na Mèo, kiểm tra bước đầu, trên địa bàn có 2 ngầm tràn tại bản Pọng (tràn số 1) và bản Cha Khót (tràn số 2) nước dâng cao. Hai hộ gia đình tại Bản Son bị sạt lở taluy dương khiến đất và nước ngập nhà. Hộ ông Vi Thanh Yêm sạt taluy dương, khoảng 100 khối đất và nước ngập vào nhà.

Xã Na Mèo dựng lán tạm cho người dân bản Cha Khót.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tổ chức các đoàn xuống cơ sở để kiểm tra, nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác phòng, chống và ứng phó với các sự cố.

Người dân được di dời đến nhà văn hóa bản.

Trước đó, xã đã thực hiện di dời 14 hộ có nguy cơ rất cao ở khu vực trọng điểm sạt lở đất, đá thuộc bản Cha Khót đến tránh trú tại nhà văn hoá thôn, trường mầm non, tiểu học từ ngày 25/8.

♦ Tại phường Nguyệt Viên, 410ha lúa, hoa màu bị đổ rạp và ngập úng. Tình trạng ngập lụt vẫn đang kéo dài và có dấu hiệu tiếp tục dâng cao, gây khó khăn lớn cho người dân trong việc bảo vệ mùa màng và tài sản. Địa phương đang tăng cường theo dõi, phối hợp ứng phó và hỗ trợ bà con nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Cây cối gãy đổ tại phường Nguyệt Viên.

♦ Tại phường Tân Dân, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ 165ha lúa, 50ha rau màu các loại, gãy đổ 50 cây xanh đã và đang được lực lượng chức năng cắt dọn, tiếp tục huy động máy móc phương tiện và lực lượng tham gia nạo vét tiêu úng. Sạt lở 5m đường giao thông bên kênh B9.

Mưa lớn gây ngập lúa và hoa màu tại phường Tân Dân.

♦ Tại xã Cẩm Tú, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập lụt, người dân không thể lưu thông.

Cụ thể, trên địa bàn xã Cẩm Quý (cũ) có 4 điểm ngập lụt, hiện nay phương tiện không thể lưu thông đi lại, gồm: tràn làng Trả, tràn đường sang thôn Quý Thịnh, đập tràn đường sang thôn Quý Sơn, đoạn đường từ thôn Quý Thanh sang thôn Quý Tân.

Trên địa bàn xã Cẩm Tú (cũ), có 3 điểm ngập lụt, hiện nay phương tiện không thể lưu thông đi lại, gồm: tràn Vùng Đọ, cầu Khe Lim, tràn Bắc Sơn nước ngập sâu, phương tiện giao thông không thể lưu thông.

Trên địa bàn xã Cẩm Giang (cũ), hiện tại khu vực chùa Vọng nước đã dâng ngập đường đi sang thôn Liên Sơn.

Trên địa bàn xã Cẩm Lương (cũ): có 3 điểm xảy ra ngập lụt, hiện tại phương tiện không thể lưu thông, gồm: khu vực suối cá Cẩm Lương, hồ chứa nước gần bãi xe thuộc thôn Lương Ngọc; đoạn đường tỉnh lộ 523E gần cây xăng dầu Cẩm Lương thuộc thôn Kim Mẫm; đoạn đường TL523E đoạn mương tràn gần nhà văn hoá thôn Hoà Thuận.

Nhiều tuyến đường ở xã Cẩm Tú bị ngập nước, người dân không thể lưu thông.

