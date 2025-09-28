Ngân hàng Nhật Bản áp dụng chế độ nghỉ phép chăm con bắt buộc đối với nam giới

Ngân hàng Sumitomo Mitsui của Nhật Bản cho biết, kể từ tháng 10 tới, về nguyên tắc các nam nhân viên có con nhỏ dưới 2 tuổi phải nghỉ tối thiểu 1 tháng theo chế độ nghỉ phép chăm con.

Niềm vui của một cặp vợ chồng vừa sinh con tại tại bệnh viện ở Kawagoe, Nhật Bản. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Đây là một phần trong các biện pháp nhằm khuyến khích việc tham gia chăm sóc con cái và cải thiện môi trường làm việc sẽ được triển khai từ năm tài chính 2028.

Ngân hàng sẽ trả một khoản thưởng 50.000 yên (335 USD) cho nhân viên nghỉ phép chăm con và cho cả đồng nghiệp của họ nếu hoạt động kinh doanh vẫn duy trì ổn định trong thời gian nghỉ phép.

Biện pháp mới này được đưa ra sau khi ngân hàng đạt tỷ lệ 100% nhân viên nghỉ phép chăm con trong năm tài chính 2023.

Tuy nhiên, thời gian nghỉ trung bình chỉ là 12 ngày, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 30 ngày. Đối tượng áp dụng là nhân viên có con dưới 2 tuổi.

Ngân hàng cho biết mục tiêu của các biện pháp này là loại bỏ định kiến giới và xây dựng một văn hóa trong đó đàn ông nghỉ phép thực hiện trách nhiệm làm cha, tham gia chăm sóc con cái được xem là điều bình thường.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều công ty Nhật Bản đưa ra các biện pháp trả phụ cấp cho đồng nghiệp của những nhân viên nghỉ phép nuôi con, nhằm khuyến khích nhân viên nghỉ phép và giảm bớt cảm giác bất công cho những người phải gánh thêm khối lượng công việc.

Theo một khảo sát của chính phủ Nhật Bản, có 40,5% người cha có con nhỏ nghỉ phép chăm con trong năm 2024, mức cao kỷ lục, nhưng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 86,6% bà mẹ nghỉ thai sản./.

