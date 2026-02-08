Nga giới thiệu loạt vũ khí, trang bị mới tại Triển lãm quốc phòng thế giới 2026

Các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga cho biết sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm vũ khí, trang bị quân sự mới và phiên bản nâng cấp tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới (World Defense Show) 2026 diễn ra ở Riyadh, Saudi Arabia từ ngày 8–12/2. Sự kiện được xem là một trong những diễn đàn quốc phòng lớn tại Trung Đông, thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất và khách hàng quân sự quốc tế.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma mới nhất tại khu trưng bày ngoài trời của triển lãm. Hệ thống pháo phản lực cỡ 300 mm này do Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec phát triển. Nguồn: Arabian Defence.

Theo hãng TASS, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec sẽ trình làng phiên bản xuất khẩu hoàn chỉnh của tổ hợp tự động hóa điều khiển hỏa lực pháo binh Planshet-A đặt trên khung gầm bọc thép Atlet. Hệ thống này nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến của pháo tự hành, pháo kéo và các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt.

Một khí tài đáng chú ý khác là hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma cỡ 300 mm, lần đầu được giới thiệu tại triển lãm. Sarma được trưng bày trong cấu hình tổ hợp trinh sát – tấn công tích hợp, phối hợp cùng máy bay không người lái Supercam S350 và hệ thống Planshet-A. Theo thông tin trước đó từ Rostec, một số hệ thống Sarma đã được bàn giao cho Lực lượng Vũ trang Nga để đánh giá trong điều kiện thực tế.

Rostec cũng giới thiệu tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-E phiên bản xuất khẩu, được thiết kế để tấn công các mục tiêu quân sự quan trọng trong đội hình đối phương như sân bay, phương tiện hỏa lực và các mục tiêu phòng không.

Ngoài ra, nhiều loại vũ khí khác cũng xuất hiện tại triển lãm, gồm đạn pháo điều khiển Krasnopol-M2, tên lửa đa năng hạng nhẹ 305E dùng cho trực thăng, tên lửa hàng không điều khiển Kh-BPLA phóng từ máy bay không người lái, cùng tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-EM với khả năng điều khiển từ xa và tổ chức phòng thủ vòng tròn.

Các trang bị chiến đấu được giới thiệu tại triển lãm có thể được vận chuyển tới khu vực triển khai bằng máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A(E). Nguồn: Arabian Defence.

Lần đầu được trưng bày còn có xe bọc thép chở quân BTR-22, có thể trang bị khoang chiến đấu có người điều khiển hoặc trạm vũ khí điều khiển từ xa Ballista. Tập đoàn Kalashnikov cũng giới thiệu hệ thống trinh sát – tấn công Rus-PE sử dụng đạn dẫn đường, có khả năng hoạt động ngày đêm, trong điều kiện thời tiết phức tạp và dải nhiệt độ từ -40°C đến +50°C.

Bên cạnh đó, các sản phẩm khác được phía Nga đánh giá có hiệu quả trong thực tế cũng được trưng bày, trong đó có đạn bay lảng vảng Kub-2E và hệ thống trinh sát – tấn công Lancet-E.

Thanh Hằng

Nguồn: Tass.