Nga, Đức nhấn mạnh vai trò đối thoại trước thềm đàm phán hạt nhân Iran - Mỹ

Trong bối cảnh Iran và Mỹ chuẩn bị nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân tại Muscat (Oman), Nga và Đức đồng loạt kêu gọi thúc đẩy đối thoại, coi đây là yếu tố then chốt nhằm kiểm soát căng thẳng và góp phần duy trì ổn định tại Trung Đông.

Các nước nhấn mạnh vai trò đối thoại trước thềm đàm phán hạt nhân Iran - Mỹ. Ảnh: IRNA.

Trả lời kênh RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định, tình hình xung quanh hồ sơ Iran đang tiềm ẩn nguy cơ gia tăng căng thẳng. Ông cho biết, Moskva không tự đặt mình vào vai trò trung gian giữa các bên, song vẫn duy trì trao đổi với các nước liên quan và sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực tạo điều kiện cho đối thoại, cũng như hỗ trợ triển khai bất kỳ thỏa thuận nào mà Tehran và Washington có thể đạt được. Theo ông Lavrov, ưu tiên hiện nay là ngăn diễn biến leo thang và giữ các kênh trao đổi ngoại giao.

Trong khi đó, phát biểu tại Doha (Qatar) ngày 5/2 trong chuyến thăm khu vực Vùng Vịnh, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ “quan ngại lớn” trước nguy cơ bất ổn gia tăng. Ông kêu gọi Iran tham gia các cuộc trao đổi với Mỹ một cách thực chất và có trách nhiệm, đồng thời cho biết Berlin đang phối hợp chặt chẽ với Washington và các đối tác khu vực nhằm thúc đẩy tiến trình đối thoại.

Theo các nguồn tin ngoại giao, vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ dự kiến diễn ra ngày 6/2 tại Muscat sau khi hai bên thống nhất địa điểm tổ chức. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận sẽ tham dự, nhấn mạnh Tehran hướng tới một thỏa thuận “công bằng và bình đẳng”, đồng thời tái khẳng định chương trình hạt nhân của Iran phục vụ mục đích hòa bình.

Tổng thống Trump vẫn để ngỏ phương án quân sự với Iran. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày phát biểu trước báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định, ngoại giao luôn là lựa chọn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong quan hệ với các nước. Theo bà, ông Trump muốn chờ kết quả vòng đàm phán dự kiến diễn ra tại Muscat (Oman), đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Washington là bảo đảm Iran không có năng lực hạt nhân. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý Tổng thống Mỹ Donald Trump, với vai trò Tổng tư lệnh quân đội, có nhiều lựa chọn khác ngoài ngoại giao.

Các cuộc tiếp xúc tại Oman dự kiến diễn ra trong bối cảnh hai bên còn khác biệt về nội dung thương lượng. Mỹ mong muốn thảo luận không chỉ về chương trình hạt nhân mà còn về năng lực tên lửa và các vấn đề khu vực khác, trong khi Iran cho rằng đàm phán nên tập trung vào hồ sơ hạt nhân.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.