Ấm lòng những “ngôi nhà 22”

Thời gian qua, từ sự chung sức đồng lòng, đóng góp về vật chất, công sức, tinh thần của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh, đã có hàng nghìn hộ nghèo xây dựng được những căn nhà mới khang trang, ấm áp.

Lãnh đạo xã Tân Tiến thăm ngôi nhà mới được xây dựng từ nguồn hỗ trợ theo tinh thần Chỉ thị 22/CT-TU của hộ gia đình bà Mai Thị Tâm, ở thôn 12.

Dọn lên sinh sống trong căn nhà mái bằng khang trang rộng gần 80m2 đã gần 3 tháng mà vợ chồng anh Lê Trọng Đông (sinh năm 1986) ở tiểu khu Lê Xá 1, xã Nông Cống cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, con còn nhỏ, hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, 4 người trong gia đình anh phải ở trong căn nhà vách tôn lụp xụp, dột nát khoảng 20m2. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của anh, tháng 4/2025 Ban Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở huyện Nông Cống (cũ) hỗ trợ 80 triệu đồng, vay mượn thêm từ anh em, bạn bè, cùng với bà con hàng xóm giúp đỡ công lao động, vợ anh chồng đã xây được ngôi nhà mái bằng khang trang, “hiện thực hóa” giấc mơ có một ngôi nhà che nắng, che mưa.

Niềm vui anh Đông cũng là cảm xúc chung của 31 hộ gia đình ở xã Nông Cống được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trương Công Tuấn chia sẻ: “Được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số thị trấn Nông Cống và 5 đơn vị hành chính cũ là Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi, xã Nông Cống hiện có 125 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,05%. Thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 theo tinh thần Chỉ thị 22/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã đã thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả, nhận được sự đồng tình của cộng đồng dân cư và thu hút sự tham gia đóng góp bằng tiền bạc, công sức từ người thân, xóm làng, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Trong 2 năm 2024-2025, xã đã triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 31 hộ dân, trong đó 100% số hộ đã hoàn thành việc xây mới hoặc sửa chữa, với tiêu chuẩn diện tích không dưới 30m2 và giá trị hoàn thiện mỗi căn nhà dao động từ 120 đến 250 triệu đồng”.

Mỗi “ngôi nhà 22” được dựng lên là thêm một câu chuyện đẹp giữa đời thường về tình người, về mối đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, tạo niềm tin, hy vọng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về một mái nhà vững chắc, tạo động lực để họ có thêm quyết tâm vươn lên thoát nghèo.

Gia đình bà Mai Thị Tâm ở thôn 12, xã Tân Tiến là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Tâm năm nay 76 tuổi, thương binh 4/4, sống cùng con nhưng thường xuyên đau ốm. Ngôi nhà nơi bà trú ngụ trước đây được dựng lên 30 năm có lẻ, đã xuống cấp nghiêm trọng, mái dột, tường nứt, nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Từ sự hỗ trợ 80 triệu đồng theo Chỉ thị 22, sau hơn 3 tháng thi công, tháng 7/2025 ngôi nhà đã hoàn thành với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt cảm động, bà Tâm bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với các cấp chính quyền, doanh nghiệp, người thân, bà con xóm giềng đã giúp đỡ cho bà có được ngôi nhà “kín trên, bền dưới” để bà yên tâm sống nốt những năm tháng tuổi già. Đây không chỉ là sự tiếp sức kịp thời, còn là tình cảm, sự động viên ý nghĩa tiếp thêm niềm tin, sức mạnh tinh thần để người có hoàn cảnh khó khăn như bà có niềm tin vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương cho biết: Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 là cuộc vận động lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động sâu rộng trong toàn tỉnh gắn với phong trào thi đua cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát” và lời kêu gọi “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Sau hơn 16 tháng triển khai cuộc vận động, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng đóng góp về vật chất, công sức, tinh thần của toàn xã hội, hiện tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 14.780 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí lên tới trên 1.618 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước trên 388 tỷ đồng, kinh phí vận động xã hội hóa trên 1.230 tỷ đồng.

Hàng nghìn mái nhà mới được xây dựng lên khắp các địa phương trong tỉnh mang lại niềm hạnh phúc, thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong chăm lo đời sống Nhân dân, là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết “không để ai bị bỏ lại phía sau”, để mỗi người dân đều có một mái ấm an toàn và hạnh phúc.

Bài và ảnh: Hoài Linh